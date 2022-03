Art et culture : La scénographe Ouassila Kharourne, assassinée à Ouagadougou

La famille des arts et de la culture burkinabè pleure actuellement la scénographe et réalisatrice Ouassila Kharourne qui aurait été assassinée à son domicile à l’arme blanche le jeudi 03 mars 2022. Contactée, la Gendarmerie nationale s’est déplacée pour le constat et surtout ouvrir une enquête sur ce drame. Selon nos confrères de Infos Sciences et culture, Ouassila Kharourne était au Burkina Faso depuis une dizaine d’années. Scénographie de renom, elle a travaillé avec Face-O-Scéno. Elle a participé à la création du décor de plusieurs spectacles. Le dernier projet sur lequel elle a travaillé est un conte théâtralisé intitulé « J’ai une idée ».

R.I