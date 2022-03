8 mars : « je rends un vibrant hommage aux vaillantes femmes du Burkina Faso » Président du Faso

Aujourd’hui 08 mars, la communauté internationale célèbre la Journée internationale des femmes.

En ce jour commémoratif des luttes émancipatrices de la Femme, je rends un vibrant hommage aux vaillantes femmes du Burkina Faso, engagées en première ligne sur les chantiers de développement de notre pays.

J’ai une pensée particulière pour les milliers de femmes déplacées internes. Ces femmes, nos mères, nos filles, nos sœurs, obligées de fuir leurs foyers du fait des actions des groupes armés terroristes.

Je voudrais appeler l’ensemble des Burkinabè à une célébration sous le sceau de la sobriété pour non seulement manifester notre solidarité à l’endroit de toutes ces femmes victimes du terrorisme, mais également pour réaffirmer notre communauté de destin avec tous nos compatriotes qui vivent des situations difficiles.

L’œuvre de refondation de notre Nation que nous avons engagée ne saurait prospérer sans la participation et l’implication des femmes qui représentent plus de la moitié de la population burkinabè.

C’est pourquoi j’appelle les femmes à jouer pleinement leur rôle dans la perspective d’un Burkina nouveau, de paix, d’intégrité retrouvée et de développement.

Bonne fête à toutes les femmes du Burkina Faso

Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba