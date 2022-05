Offre de bourse d’études en France et en Allemagne: STUDELY met 80 000 €  pour la 2è édition

Lire le communiqué de presse ci-dessous

Paris, le 12 janvier 2022 – Pour la deuxième année consécutive, STUDELY, la start-up française spécialisée dans les services financiers pour étudiants internationaux, annonce le lancement de son programme de Bourse pour études. Compte-tenu du grand nombre de postulants en 2021, STUDELY a décidé d’augmenter les dotations et d’élargir les modalités d’inscription.

Cette année, la start-up a prévu d’allouer un total de 80 000 € à 80 bénéficiaires souhaitant étudier en France (50 bourses) et en Allemagne (30 bourses). STUDELY ouvre également l’accès au programme à l’ensemble des étudiants internationaux, hors Union européenne.

Chaque année, plus de 100 000 nouveaux étudiants étrangers viennent poursuivre leur projet d’études en France[1] et près de 80 000 en Allemagne[2] : grandes écoles publiques, universités, écoles de commerce et d’ingénieurs accueillent sur leurs bancs nombre de ces étudiants qui ont choisi la France ou l’Allemagne pour poser les fondations de leur avenir. Ce cortège ininterrompu, en progression ces dernières années, témoigne du vif intérêt de la communauté des étudiants internationaux envers l’enseignement supérieur européen.

Duplex Kamgang, CEO et fondateur de STUDELY, a commenté : « Lancé en 2021, le programme de Bourse pour études Studely vise à soutenir les étudiants qui pourraient renoncer à la mobilité vers l’Europe faute de ressources suffisantes. À l’heure de la pandémie de Covid-19, les conséquences sont désastreuses pour les moins privilégiés d’entre eux. Avec cette bourse, nous espérons pouvoir contribuer à réduire les inégalités dont ils sont victimes. »

ACCESSIBILITÉ

Pour cette année, Studely ouvre l’accès au programme de bourse à l’ensemble des étudiants internationaux (hors-UE) qui se destinent à poursuivre leurs études en France et en Allemagne, d’où qu’ils viennent dans le monde. Grâce à un parcours entièrement digitalisé, les étudiants peuvent postuler facilement, en quelques clics, directement sur l’espace STUDELY : La Bourse Studely – Studely

Les candidats ont jusqu’au lundi 30 mai 2022, dernier délai, pour déposer leur dossier.

CONDITIONS

STUDELY prévoit une enveloppe de 50 000 euros, destinée à soutenir financièrement les étudiants au moment de leur installation en France. Cela représente un don de 1 000 euros pour chacun des 50 lauréats.

En parallèle de l’édition française du programme de bourse, Studely ouvre, pour la première année, un programme similaire à destination de l’Allemagne. 30 000 euros seront ainsi attribués pour aider les 30 lauréats.

Pour être éligibles, les candidats devront respecter les critères suivants :

Être engagé dans un projet de mobilité pour étudier en France ou en Allemagne.

Être inscrit (ou en cours d’inscription) dans un établissement d’enseignement supérieur français ou allemand pour l’année académique 2022-2023.

Être titulaire du baccalauréat (au plus tard en 2022).

Le séjour d’études doit obligatoirement être supérieur ou égal à 10 mois.

Ne pas bénéficier d’un autre programme de bourse d’études.

JURY ET ÉVALUATION

Le jury sera composé de personnalités indépendantes issues du monde de l’enseignement supérieur : administrateur d’établissement ou de vie scolaire, enseignants-chercheurs, consultants, directeurs d’associations étudiantes, etc. La liste définitive et la présentation des membres du jury seront communiquées au plus tard le 30 juin 2022.

Les évaluations des dossiers reposeront sur des critères relatifs à la qualité du parcours académique, aux preuves de motivation et aux conditions socio-économiques des postulants.

L’annonce définitive des lauréats bénéficiant de la bourse Studely pour la rentrée de l’automne 2022 est prévue au plus tard au 1er septembre.

RÈGLEMENT ET INFORMATIONS LÉGALES

Toutes les informations peuvent être consultées sur le site internet :

Destination France

Destination Allemagne

Retrouvez le règlement du programme 2022 sur :

Bourse Studely – Condition – Studely

Pour toute question d’ordre pratique, écrivez à : bourse@studely.com

STUDELY, LA FINANCE AU SERVICE DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

Studely est le premier service financier dédié aux besoins des étudiants internationaux. Grâce aux équipes de Studely, tous les étudiants bénéficient d’un accompagnement personnalisé dans les démarches administratives pour leur permettre de venir étudier en France.

L’engagement de Studely est d’offrir un meilleur accès à l’enseignement supérieur français aux étudiants en mobilité internationale, en mettant à leur disposition des services adaptés et sécurisés. Pour accélérer son développement et offrir un service plus rapide, plus simple et sans déplacement, la start-up a lancé une nouvelle offre 100% digitale.

Plusieurs services sont proposés dont :

Un compte bloqué en France (AVI) dans un délai de 48h maximum : l’Attestation de Virement Irrévocable permet à l’étudiant en mobilité internationale de justifier ses ressources financières. De plus, la caution bancaire est déposée immédiatement sur un compte bancaire en France créé à son nom et il bénéficie d’une garantie locative utile à sa recherche de logement en France.

Un logement étudiant : Studely réalise une recherche de logement personnalisée selon les critères propres à chacun.e (prix, caractéristiques, localisation…) et accompagne les étudiants jusqu’à la signature du bail à distance. Studely peut également proposer une garantie locative gratuite.

Une assurance (santé, voyage, habitation) : Studely propose une formule d’assurance complète depuis le pays d’origine. Elle inclut : une attestation d’assurance délivrée immédiatement par le conseiller, une assurance valable pour l’obtention de mon Visa étudiant en France, une couverture des frais médicaux jusqu’à 30 000€, l’assurance remboursée en cas de refus de visa, un rapatriement médical vers le lieu de résidence. Toutes ces démarches sont effectuées depuis le pays d’origine de l’étudiant, ce qui garantit un traitement irréprochable afin que le dossier puisse être accepté par les services de contrôle consulaires.

