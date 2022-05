COP15: Abidjan à la tête de la lutte contre la désertification

Abidjan, la capitale ivoirienne, accueille ce lundi 9 mai 2022-une première en Afrique- la COP15, avec pour objectif de trouver des moyens de lutter contre l’avancée du désert, la déforestation, l’appauvrissement des terres arables ou les pollutions des sols. Environ 40% des terres sont, selon la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), actuellement endommagées. Jusqu’au 20 mai prochain, Cette 15e COP se tiendra autour du thème « Terre. Vie. Héritage : de la rareté à la prospérité » et en présence des délégations venues de 197 pays selon un communiqué de la Primature ivoirienne relayé par Framat. Plusieurs chefs d’Etat sont annoncés à cette rencontre, à savoir les présidents Mohamed Bazoum(Niger), Félix Tshisekedi(RDC), Faure Gnassingbé(Togo),etc. en vidéoconférence, le président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, participeront aux échanges.A ses homologues et aux participants, le président ivoirien, Alassane Ouattara, va présenter « l’initiative d’Abidjan », la proposition de la Côte d’Ivoire contre les changements climatiques en essayant de mobiliser entre 600 millions et 1 milliard de dollars auprès des bailleurs de fonds pour restaurer les terres dégradées. Quant à son Premier ministre, Patrick Achi, il dirigera la création de « la forêt de la COP 15 » qui comprendra 250 arbres.

