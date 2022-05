Perkoa : Une équipe gouvernementale surveille les travaux de sauvetage

Le gouvernement burkinabè continue de suivre de près les actions de sauvetage des mineurs coincés dans la mine souterraine de Perkoa. Ce vendredi 13 mai 2022, deux membres du gouvernement, à savoir le Ministres en charge de la fonction publique, Bassolma Bazié, et celui en charge de la communication, Valérie Kaboré, sont allés constater les travaux de pompages des eaux souterraines. Accompagnés par la presse, ils sont descendus dans la mine souterraine jusqu’au niveau 580 pour témoigner de l’état d’avancement des travaux. « Nous sommes là, parce que nous avons un frère, un cousin ou un neveu. Nous le faisons parce que ce sont des hommes, des êtres humains qui y sont coincés. Nous allons tout mettre en œuvre pour les retrouver » a déclaré le ministre Bazié, et d’ajouter que cette visite avec les journalistes vise à leur permettre de toucher du doigt et d’apprécier les efforts qui sont faits pour sauver les 8 mineurs. « Nous voulons jouer la carte de la transparence afin que les médias puissent nous aider à surtout améliorer ce qui doit l’être et à donner l’information juste aux populations », a-t-il précisé.

Sidwaya.info