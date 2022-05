Tournoi UFOA-B/Niger 2022: Le ministre Abdoul Wabou Drabo encourage les Etalons juniors

Le Ministre des Sports, de la jeunesse et de l’emploi, Abdoul Wabou Drabo, a rendu visite aux Etalons juniors présents à Niamey, au Niger, dans le cadre du tournoi de l’UFOA-B, le vendredi 13 mai 2022. Il les a encouragés à se qualifier pour les demi-finales contre le Ghana ce samedi 14 mai.

Les Etalons juniors ont eu un soutien de taille avant leur match capital contre le Ghana, ce samedi 14 mai 2022 à Niamey au Niger. En effet, le Ministre des sports de la jeunesse et de l’emploi, Abdoul Wabou Drabo, leur a rendu visite ce 13 mai dans la capitale Nigérienne où ils prennent part au tournoi de l’UFOA-B qualificatif pour la CAN junior en 2023. Le ministre a ainsi invité les jeunes Etalons à se battre pour arracher la qualification pour les demi-finales. Selon Abdoul Wabou Drabo, pour être revenus par deux fois au score contre les Flying Eagles du Nigéria, les garçons de Brama Traoré ont séduit le gouvernement. « Contre le Nigéria, les jeunes ont prouvé qu’ils ne sont pas prêts a accepté la défaite, en montrant un esprit de combativité et de solidarité. » s’est félicité le ministre en charge des sports. Les autorités du Burkina Faso, a-t-il affirmé, suivent attentivement la compétition. Et sachant l’importance du match contre le Ghana, a-t-il poursuivi, le Président du Faso et le Premier Ministre l’ont autorisé à venir encourager les Etalons U20. « C’est ma toute première mission à l’extérieur du pays en tant que ministre du Sport de la jeunesse et de l’emploi. Ils ont un match très important qui conditionne la suite de la compétition. Nous avons estimé nécessaire de venir les encourager », a expliqué le ministre. De leurs côté, Abdel Aziz Zagré et ses coéquipiers ont témoigné leur satisfaction au ministre et au gouvernement pour cette visite. Ils l’ont rassuré qu’ils se battront, non seulement pour passer l’étape du Ghana, mais aussi pour ramener le trophée au Faso.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO (envoyé spécial à Niamey)