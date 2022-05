Cyclisme : l’Érythréen Biniam Girmay dans la cour des champions internationaux

Le cycliste érythréen Biniam Girmay est en train de mettre la lumière sur le cyclisme et les coureurs africains en remportant à 22 ans, la 10e étape du Giro d’Italie, reliant Pescara à Jesi.

Selon nos confrères d’Africanews, avant cet exploit, il avait remporté le Gand Wevelgem en Belgique, devenant le premier africain à s’imposer à cette course.

Malheureusement L’Erythréen a dû abandonner le Giro ce mercredi 18 mai dans la matinée à cause d’une blessure à l’œil gauche occasionnée par le bouchon d’une bouteille de champagne sur le podium.

Dans l’entourage de son équipe, Intermarché, on indique que le choix d’abandonner la course a été fait par prudence. « Les examens ont révélé des lésions à l’œil gauche, qui nécessitent la plus grande précaution et du repos », a précisé l’équipe belge.

En quelques mois, Biniam Girmay est devenu l’un des grands noms du cyclisme international.

AK