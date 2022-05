Fahad Aldosari, Ambassadeur saoudien : « Nous serons toujours aux côtés du Burkina Faso »

Le président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Aboubacar Toguyeni, a reçu en audience l’ambassadeur du royaume d’Arabie saoudite, Fahad Aldosari, le mercredi 18 mai 2022, à Ouagadougou.

L’ambassadeur du royaume d’Arabie saoudite au Burkina Faso, Fahad Aldosari, a été le porteur d’un message de félicitations du président de la Choura saoudienne à son homologue, le président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Aboubacar Toguyeni. Il a été reçu en audience dans l’après-midi du mercredi 18 mai 2022, à Ouagadougou, par le président de l’ALT. Au cours de l’audience, les deux personnalités ont abordé les relations bilatérales entre les deux pays. « Nous avons échangé sur la coopération entre les deux pays frères. Nous avons discuté des différents domaines de la coopération et évoqué la nécessité de les renforcer », a déclaré le diplomate saoudien au sortir de l’audience. Il a confié que son pays est disposé à apporter son soutien au Burkina pour faire face aux défis sécuritaire et humanitaires. Déjà, dans le cadre du G5 Sahel, a indiqué l’ambassadeur Fahad Aldosari, son pays a offert 200 millions de dollars dont le pays des Hommes intègres pourrait bénéficier. « Dans le volet humanitaire, nous sommes en train d’envisager comment apporter de l’aide aux personnes déplacées internes en fonction de leurs besoins », a-t-il laissé entendre. M. Aldosari a dit qu’il fera de son mieux pour raffermir davantage les liens de coopération et d’amitié entre l’Arabie saoudite et le Burkina qui existent depuis longtemps. « Nous serons toujours aux côtés du Burkina Faso », a-t-il conclu.

Karim BADOLO