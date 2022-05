Hauts-Bassins : le président du Faso invite les forces vives à soutenir la Transition

Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, échange, ce vendredi 20 mai 2022, à Bobo-Dioulasso, avec les forces vives de la région des Hauts-Bassins. Pour sa première visite officielle à l’intérieur du pays, le président du Faso a choisi de visiter la région des Hauts-Bassins, du 19 au 20 mai 2022. Après des échanges »sans langue de bois » avec la troupe, à son arrivée à Bobo-Dioulasso, le chef de l’État échange, ce 20 mai 2022, avec les forces vives de la région. Dans son mot d’ouverture, il a invité les forces vives, individuellement et collectivement, à cultiver la paix, à soutenir les autorités de la Transition et les Forces de défense et de sécurité (FDS) dans la lutte contre l’insécurité.

La Rédaction de Bobo