Kénédougou: Il trouve la mort en voulant tester son wack

Un jeune homme s’est donné involontairement la mort le jeudi 26 Mai 2022 à Lidara dans la commune urbaine de Orodara avec une machette.

Le drame s’est produit le 26 Mai dernier aux environs de 18 heures à Lidara, une localité située à quelques encablures de la ville de Orodara. C’est un fait qui alimente les débats ces derniers jours dans la cité du verger. A en croire certaines indiscrétions, la victime âgée d’environ 30ans, mariée sans enfants était un tradipraticien. Selon les témoignages recueillis auprès de la famille, le défunt aurait invité ce jour-là dans sa maison deux élèves respectivement en classe de 5ème et 4ème pour leur présenter ses pouvoirs mystiques afin de les aider dans leurs études.

Il aurait dit à ses visiteurs du jour qu’il possédait un fétiche contre le fer. Adama Traoré, l’un des élèves raconte : « Nous étions allés chercher de l’eau à la fontaine et au retour il nous a interpellés chez lui dans la maison où il habitait. Une fois à l’intérieur, il nous a dit d’amener chacun, trois Bics lui donner, il va nous aider à réussir à l’école. Il nous a fait aussi savoir qu’il était très puissant sur le plan mystique et qu’aucun couteau ne pouvait le pénétrer. Et pour nous rassurer, il a pris une machette pour monter de quoi il est capable».

Au cours de la démonstration l’infortuné a pris une machette pour couper son bras droit au niveau du pli du coude croyant que celle -ci n’allait pas pénétrer. Malheureusement, la machette l’a profondément blessé et le sang coulait par saccades.

Suite à cette hémorragie abondante, il a rendu l’âme quelques instants après, sans avoir reçu une prise en charge médicale.

Alertées, les autorités judiciaires et sanitaires de Orodara se sont rendues sur le lieu du drame pour procéder aux constatations d’usage. Après, le corps a été transféré à Orodara dans la même soirée et son inhumation est intervenue dans la matinée du Vendredi 27 Mai 2022 au secteur N°5.

Apollinaire Kam

AIB /Kénédougou