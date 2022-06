Musée national : 11 habitats traditionnels inaugurés

La direction du musée national a inauguré, le mardi 31 mai 2022 à Ouagadougou, des habitats traditionnels de 11 groupes ethniques. A l’occasion, la structure en collaboration avec Seydoni Productions a lancé officiellement l’album « Genre et cohésion sociale », une compilation d’œuvres d’artistes musiciennes.

La direction du musée national poursuit ses efforts dans la promotion des valeurs ancestrales au Burkina Faso. Dans le cadre de son projet de construction d’habitats traditionnels de 11 groupes ethniques principaux existants au pays des Hommes intègres, la direction du musée national a inauguré, les joyaux, le mardi 31 mai 2022 au sein du musée en présence de la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Valérie Kaboré. L’ambassadrice du musée national, Apolline Traoré a indiqué qu’à l’intérieur de ce site, se trouvent des concessions peulh, bissa, marka, lobi, gourmantché, samo, mossi, bobo, senoufo, dagara et gourounsi. « Dans le paysage, le cabaret est le seul point commun que partagent ces maisons, car c’est le lieu de rencontre et de cohésion sociale», a-t-elle précisé. Selon Mme Traoré, la réalisation de ce projet a coûté près de 70 millions F CFA. Elle a en outre confié que l’initiative lui est venue de construire un petit Burkina au sein du musée national. A son avis, il est nécessaire de faire revenir les enfants de la « génération androïdes » qui ne partent plus au village vers les sources africaines. «C’est ce qui explique la construction de ce mini village dans le musée », a-t-elle justifié.

L’ambassadrice du musée national a sollicité l’aide du ministère en charge de la culture et l’équipe du musée national pour l’entretien du site. « Les cases ont été faites à base de terre dans l’optique de garder leurs authenticités. Nous sommes en saison pluvieuse et nous aurons encore des difficultés pour les entretenir », a-t-elle signifié. Un appel entendu par la ministre en charge de la culture. « Mon département s’engage à soutenir le musée pour l’entretien de ce joyau afin d’en assurer la pérennité », a assuré Valérie Kaboré. A ce propos, Madame Kaboré a exhorté les guides du musée national à faire le leur cet espace et à mettre en place des mécanismes pour son entretien afin d’encourager d’autres partenaires à emboiter le pas. La ministre a par ailleurs invité toute la jeunesse et les amoureux de la culture à visiter massivement le musée national. A l’occasion de l’inauguration du village, l’ambassadrice du musée national, Apolline Traoré a officiellement lancé un album dénommé : « Genre et cohésion sociale », une compilation de chansons d’artistes musiciennes. Cet opus est composé de 12 titres réalisés par 11 artistes musiciennes chantant dans 11 langues différentes du Burkina Faso. Pour l’ambassadrice du musée, l’album aborde des thèmes sur le genre, la cohésion sociale, la paix, la solidarité, l’intégralité et le retour à nos origines.

Abdoulaye BALBONE

Marie Désirée SAWADOGO (Stagiaire)