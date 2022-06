Travaux de normalisation du Stade du 4 Août : trois personnes interpellées

Dans un communiqué, le Ministre des Sports de la Jeunesse et de l’Emploi, Abdoul Wabou Drabo, informe le public Burkinabè, que trois (03) personnes ont été interpellées dans le cadre de l’exécution des travaux de normalisation du Stade du 4 Août.

Il s’agit d’un responsable de l’une des entreprises en charge des travaux, un employé de l’entreprise, et un responsable de la chaîne de passation des marchés publics du ministère.

Suite aux investigations menées par les services compétents, ces personnes ont été interpellées et font l’objet de garde à vue en attendant la suite judiciaire.

En tout état de cause, le Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, tient à rassurer l’opinion nationale et internationale que les dispositions idoines seront prises en vue d’une poursuite normale des travaux de réhabilitation du stade du 4 août.

DCPM MSJE