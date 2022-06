Miss Universités 2022 : Candide Toé, nouvelle « reine de beauté »

La finale de Miss Universités Burkina a eu lieu dans la soirée du samedi 4 juin 2022, à Ouagadougou. Pour cette 20e édition, c’est la candidate M23, Candide Toé qui a été déclarée « reine de beauté ».

Candide Toé, âgée de 20 ans, est la reine de la 20e édition du concours Miss Universités 2022. L’étudiante en 3e année de finances-comptabilité à l’Université Aube Nouvelle a été désignée Miss parmi 23 candidates, le samedi 4 juin 2022, au cours d’une soirée à Ouagadougou. Ces candidates à la recherche de la couronne ont rivalisé de beauté physique, d’intelligence et de prestance devant les membres du jury.

Après le premier tour éliminatoire, 12 candidates ont été retenues pour la suite de la compétition. A la deuxième phase éliminatoire, plus que six candidates pour la conquête de la couronne. Et c’est parmi ces dernières que les membres du jury ont porté leur choix sur Candide Toé, avec pour 1re dauphine Viviane Kam et 2e dauphine, Tatiana Topan. En plus de la couronne, la miss Candide Toé est repartie avec la somme de 3 000 000 F CFA et une voiture. Quant à Viviane Kam, elle a été élue Miss Moov Africa. Pour Candide Toé, c’est un sentiment de joie et de reconnaissance envers tous ceux qui l’ont soutenue depuis le début du concours. « C’est quelque chose qui me tenait à cœur. J’ai mis tous les moyens et toute la volonté. Par la grâce de Dieu, avec le soutien de ma famille et de mes amis, je l’ai remporté », a déclaré la gagnante.

Elle a aussi remercié toutes les personnes qui ont voté pour elle. Selon le promoteur de Miss Universités, Honoré Bambara, les préparatifs se sont bien passés, malgré le contexte sanitaire et sécuritaire difficile. Il a remercié le gouvernement de la Transition et tous les sponsors qui ont contribué à la réussite de l’évènement. A l’occasion, la célébration des 20 ans de Miss Universités a été marquée par une coupure de gâteau.

