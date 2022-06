AG des Médiateurs de l’espace UEMOA : le chef de l’Etat félicité pour son haut patronage

Une délégation de l’Association des Médiateurs de l’espace UEMOA a été reçue, le jeudi 9 juin 2022 à Ouagadougou, par le chef de l’Etat, Paul-Henri Sandaogo Damiba.

Le Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a reçu, en audience dans la matinée, du jeudi 9 juin 2022 à Ouagadougou, une délégation de l’Association des Médiateurs de l’espace UEMOA (AMP-UEMOA). Selon la présidente nouvellement élue à la tête de l’Association, Amadou Aboudou/Nana Awa, Médiateur du Togo, la délégation est venue témoigner sa gratitude au Chef de l’Etat « pour son accord de placer notre rencontre, qui constitue la 6e Assemblée générale de notre association, sous son haut patronage».

Cette rencontre, qui a pris fin mercredi 8 juin, a formulé des motions de remerciements, de félicitations dont une à « l’endroit du Président du Faso avec nos encouragements et nos prières qui l’accompagnent ». La délégation a aussi traduit au chef de l’Etat la volonté et l’engagement des Médiateurs des pays membres de l’UEMOA à réagir face aux problèmes de l’heure, « et nous sommes prêts à assumer nos missions, jouer notre rôle de défenseur des citoyens». La rencontre des Médiateurs de l’espace communautaire de l’UEMOA s’est tenue autour de thèmes d’actualité et défis que connaît l’espace. A l’issue des travaux, les participants ont adopté deux grandes déclarations, notamment sur la question sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine et sur la mission des Médiateurs. Au-delà des remerciements, le président du Faso « nous a honorés de conseils avisés sur notre mission, notre rôle de Médiateur », a ajouté la présidente de l’Association des Médiateurs des pays membres de l’UEMOA.

Direction de la communication de la Présidence du Faso