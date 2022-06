Vatican : Malade, le pape François reporte son voyage en Afrique

La visite du pape François en Afrique-en République Démocratique du Congo et au Soudan du Sud- n’aura pas lieu pour des raisons de santé. Le souverain pontife, âgé de 85 ans, souffre d’une arthrose du genou. « Acceptant la demande des médecins, a expliqué le porte-parole du St Siège, et afin de ne pas annuler les résultats des thérapies du genou encore en cours, le Saint-Père se voit contraint, à regret, de reporter le voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan prévu du 2 au 7 juillet, à une nouvelle date à définir », annonce un communiqué du Vatican relayé par RFI.

AK