Football : le Mondial 2026 se jouera aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique

Etats-Unis, Canada et Mexique sont les trois pays, selon les informations de dw, qui accueilleront la Coupe du monde 2026.La compétition se déroulera dans 16 villes dont 11 américaines. « Le monde envahira le Canada, le Mexique et les États-Unis. Ces pays seront envahis par une grande vague de joie et de bonheur, parce que c’est ça le football. Le football est aussi le sport pour l’inclusion sociale, le rapprochement des gens », a affirmé le président de la Fifa Gianni Infantino. Le mondial 2026 aura également une autre innovation, à savoir accueillir 48 équipes nationales contre 32 actuellement.

