Préparation CAN féminine 2022 : les Etalons dames rassurées par le ministère en charge des Sports

le sélectionneur Pascal Sawadogo et ses joueuses ont reçu la visite d’une délégation du ministère des sports, de la jeunesse et de l'emploi avec à sa tête son secrétaire général, Dr Soumaila Bitibale et le président de la FBF, Lazare Banssé. Cette visite vient à point nommé car les Etalons dames, qui participeront à la première CAN de leur histoire, éprouvent des difficultés dans leur préparation.