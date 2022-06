Royaume d’Arabie Saoudite: L’application Tawakkalna, lauréat du Prix des Nations Unies pour la fonction publique

Le royaume d’Arabie Saoudite occupe une place de choix à l’échelle mondiale dans le domaine technologique et numérique. Le logiciel sanitaire Tawakkalna vient de remporter le Prix des Nations Unies pour la fonction publique 2022 dans la catégorie de la résilience institutionnelle et des réponses innovantes à la pandémie de Covid-19.

Pour parer aux difficultés imposées par la pandémie de la Covid-19, l’Autorité saoudienne des données et de l’IA (SDAIA) a avait mis en place le logiciel sanitaire Tawakkalna. Cette plate-forme numérique a été conçue pour gérer le processus d’octroi de permis par voie électronique pendant le confinement aux employés du gouvernement et des secteurs privés, ce qui a contribué à limiter la propagation du virus. L’efficacité de l’application a été reconnue au niveau mondial puisque Tawakkalna a remporté le Prix des Nations Unies pour la fonction publique 2022 dans la catégorie de la résilience institutionnelle et des réponses innovantes à la pandémie de Covid-19. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée virtuellement dans le cadre du forum annuel qui a honoré des personnalités éminentes de la fonction publique qui œuvrent en faveur de la réalisation des objectifs du développement durable. Une distinction qui confirme la place de leadership du Royaume d’Arabie saoudite le secteur technologique et numérique.

Au cours de la phase de sortie du confinement, l’application a lancé de nouveaux services importants qui ont contribué au à la reprise en toute sécurité des activités, notamment en affichant l’état de santé des utilisateurs avec les plus hauts niveaux de sécurité et de confidentialité. Tawakkalna a également commencé à effectuer des services liés à la pandémie tels que la vérification des conditions de santé et des passeports de santé des utilisateurs, la fourniture de services de test et de vaccins Covid-19, l’examen des exigences sanitaires en matière de voyage et la gestion des permis nécessaires pendant le voyage. Le Président de l’Autorité saoudienne des données et de l’IA (SDAIA), Dr. Abdullah bin Sharaf Alghamdi, a indiqué que la SDAIA a pu accomplir de nombreuses réalisations aux niveaux national et mondial grâce au soutien de la direction et aux capacités nationales hautement qualifiées qui placent le Royaume à l’avant-garde des pays du monde dans ces domaines.

Karim BADOLO