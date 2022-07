Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Sidwaya.info, le gouverneur de la Boucle de Mouhoun, informe la population que l’attaque de Bourasso dans la nuit du 3 au 4 juillet 2022 par des terroristes a fait 22 morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels. Les blessés ont été évacués au CMA de Nouna et au CHR de Dédougou. Le communiqué précise que les FDS se sont déportés sur les lieux et ont procédé à des opérations de ratissage et de sécurisation.

