Promotion culturelle et touristique : Le FDCT se décentralise dans les Hauts-Bassins à travers l’ouverture d’une antenne régionale

Composée de deux cellules – l’une en charge de l’accompagnement financier et l’autre du renforcement des capacités et de l’information – l’antenne régionale du Fonds de développement culturel et touristique(FDCT) dans les Hauts-Bassins est officiellement ouverte.

C’est la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Valérie Kaboré, qui a lancé, le mardi 05 juillet 2022, à Bobo-Dioulasso, cette représentation du FDCT. Pour le représentant des acteurs culturels dans la région des Hauts-Bassins, Armel Sié Kam, l’ouverture de cette antenne régionale est un rêve qui est devenu une réalité. « La déconcentration du Fonds de développement culturel et touristique est plus qu’une nécessité au regard des énormes difficultés liées aux procédures administratives qui imposent aux acteurs de toujours tourner le regard vers la capitale », a-t-il ajouté.

Présent à la cérémonie d’ouverture, l’ambassadeur chef de la délégation de l’Union européenne, Wolfram Vetter a souligné l’importance de l’antenne régionale du FDCT pour la réussite du Programme d’appui aux industries créatives et à la gouvernance culturelle (PAIC GC). « Ce programme, soutenu par l’UE avec une contribution de 10 millions d’euros, vise à renforcer la déconcentration de l’action culturelle et la démocratisation de la culture à l’échelle régionale », a-t-il déclaré.

La ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Valérie Kaboré, a, pour sa part, affirmé qu’ à travers cette déconcentration du FDCT dans les Hauts-Bassins «c’est une volonté du gouvernement qui se concrétise dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture (PAIC GC) ».

Les attributions de l’antenne régionale du FDCT sont, entre autres, organiser à projets dans la région des Hauts-Bassins ;réceptionner les requêtes de financement ;présélectionner les dossiers d’appels à projets ;suivre la mise en œuvre des projets financés ;conduire les évaluations des projets.

