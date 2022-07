Retour annoncé de Blaise Compaoré : le président déchu est attendu pour une rencontre des anciens chefs d’Etat burkinabè

Le Porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo a confirmé les rumeurs sur l’arrivée prochaine de l’ancien président Blaise Compaoré. « Sa venue est très probable et même attendue » pour participer à une « rencontre importante entre anciens chefs d’Etat du Burkina Faso », a annoncé Lionel Bilgo.

Le porte-parole a soutenu que cette rencontre vise à permettre d’accélérer sur la question de réconciliation et mutualiser les énergies pour sauvegarder l’existence de notre terre le Burkina Faso et la solidarité pour lutter efficacement contre la tragédie qui nous frappe et réduire les fractures internes ».

Nomination d’un ambassadeur de la Russie au Burkina

Le Conseil des ministres a par ailleurs donné son accord pour la nomination d’un ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso avec résidence à Abidjan et d’une Représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a indiqué le Porte-parole.

Lionel Bilgo a été aussi interpellé sur les incidents sécuritaires qui se multiplient sur la route nationale n°1 réliant Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Ce à quoi le ministre porte-parole a répondu en confiant que ses collègues en charge de la sécurité et de la défense ont pris des dispositions pour élucider ces attaques et faire la part des choses entre grand banditisme et terrorisme. Au demeurant, Lionel Bilgo rassure que les forces de défense et de sécurité sont à pied d’œuvre pour sécuriser les tronçons du pays.

Revenant sur les récentes décisions de la CEDEAO à propos du Burkina, la ministre en charge des Affaires Etrangères, Olivia Rouamba a précisé que la durée de 24 mois arrêtée par l’institution est une proposition du Burkina et non « un diktat ».

Sidwaya.info