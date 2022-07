Célébration de l’Aïd El Kébir 2022 : Les fidèles musulmans ont prié pour la paix

La Communauté musulmane du Burkina Faso (CMBF) a célébré la fête de Tabaski ou l’Aïd El Kébir, le samedi 9 juillet 2022. A Ouagadougou, des fidèles musulmans se sont retrouvés à la Place de la Nation pour la grande prière. Paix et cohésion sociale sont les vœux chers formulés par les fidèles.

Les musulmans du monde entier à l’instar de ceux du pays des Hommes intègres ont célébré le samedi 9 juillet 2022 la fête de Tabaski. Ils étaient nombreux hommes, femmes, jeunes et enfants à prendre d’assaut la Place de la Nation de Ouagadougou pour la grande prière. Et c’est l’iman Abdallah Ouédraogo de la grande mosquée de Ouagadougou qui a dirigé la prière. Au cours de son sermon, il a invité les fidèles musulmans à être des artisans de paix dans un contexte national où les fondamentaux de la nation tels que le vivre-ensemble, la paix, la cohésion sociale sont mis à rude épreuve.

« Nous souhaitons bonne fête à tous les fidèles musulmans du Burkina Faso et ceux du monde entier. Nous profitons souhaiter que la paix revienne dans notre pays », a déclaré le président de la communauté musulmane du Burkina (CMBF), El hadj Moussa Kouanda. De même, il a salué les autres confessions religieuses qui ont effectuées le déplacement pour apporter leur soutien à la communauté musulmane. « Nous invitons toute la classe politique à œuvrer pour la paix au Burkina Faso », a fait savoir El Hadj Moussa Kouanda.

Au nom du gouvernement burkinabè, le ministre des Affaires religieuses et coutumières, Issaka Sourwema a souhaité bonne fête de l’Aïd El Kébir aux musulmans. Saisissant l’occasion, il a souligné la nécessité que le peuple burkinabè travaille dans l’unité pour la construction d’un Burkina Faso résilient où la paix est une réalité. Aux dires de M. Sourwema, la paix est la règle en islam, et par conséquent les messages de paix doivent être perpétuellement véhiculés par les leaders religieux. « Nous invitons ceux qui ont pris les armes contre leurs frères et sœurs à avoir raison garder et à revenir à la maison parce la famille les attend avec impatience », a-t-il dit. Présente aux côtés des musulmans pendant ces moments de prière, une délégation de la mission catholique conduite par le nonce apostolique Mon Seigneur Michael Crotty qui a appelé les Burkinabè à l’union. « Prions pour la fraternité », a-t-il laissé entendre.

Dô DAO

(Stagiaire)