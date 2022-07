Projet « Voix pour la santé » : L’ONG PP Global satisfaite de son intervention

L’Organisation non gouvernementale (ONG) Planned Parenthood Global (PP Global) a organisé une cérémonie de clôture de son programme « Voice For Health (VFH)/ Voix pour la santé », le jeudi 30 juin 2022 à Ouagadougou. Ce programme a impliqué sept partenaires dans les 13 régions du Burkina afin d’améliorer la santé sexuelle et reproductive des jeunes.

Depuis 50 ans, Planned parenthood federation of America (PPFA) travaille dans le monde pour garantir que les femmes, les hommes et les jeunes des régions les plus négligées du monde aient accès aux soins de santé dont ils ont besoin. C’est pourquoi, Planned Parenthood Global (PP Global), la division de PPFA a été créée en 1971 et travaille en collaboration avec des leaders sur le terrain pour susciter et soutenir les progrès des droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Alors, depuis 2015, PP Global est engagé au Burkina Faso pour contribuer à améliorer l’effectivité des droits des jeunes en matière de santé sexuelle et de la reproduction.

La cérémonie de clôture de son programme « Voice For Health (VFH)/ Voix pour la santé » a eu lieu, le jeudi 30 juin 2022 à Ouagadougou. Un programme qui a couvert les 13 régions du Burkina Faso, piloté par sept partenaires qui interviennent dans le cadre de la prise en charge de la santé reproductive des jeunes. Ces partenaires impliqués dans la mise en œuvre du programme VFH sont l’Association burkinabè pour le bien-être familial (ABBEF), l’Association des femmes juristes au Burkina Faso (AFJ/BF), l’Association des journalistes, communicateurs en population et développement (AJC/PD), l’Association des professionnelles africaines de la communication (APAC), le Réseau africain jeunesse santé et développement /Burkina Faso (RAJS/BF), SOS Jeunesse et défis (SOS/JD) et l’Union des religieux et coutumiers du Burkina Faso pour la promotion de la santé et le développement (URCB/SD).

En 2018, seules quatre organisations ont été sélectionnées pour poursuivre la mise en œuvre du programme VFH dont AJC/PD, RAJS/BF, SOS/JD et URCB/SD. Les réalisations de PP Global dans le cadre du programme VFH sont, entre autres, un réseau solide de 60 champions adultes aux compétences diverses travaillant sur les questions de droits de la santé sexuelle et reproductive des jeunes composés de chefs traditionnels et religieux, journalistes, autorités locales, organisations de la société civile et étudiants. Egalement une augmentation du soutien public du jeune accédant aux services de santé reproductive de 3% à 17% au Burkina dont un réseau de jeunes qui a été constitué dont Billi Now Now (BNN), des orientations sur l’éducation à la vie familiale ont été réalisées sous la direction de PP Global et de ses partenaires locaux de mise en œuvre. Aux dires de la représentante-pays de PP Global, Fatima Ouilma, en termes d’investissements directs techniques et financiers, PP Global a injecté plus de 10 milliards F CFA au pays des Hommes intègres pour l’exécution des travaux des trois programmes.

Améliorer l’accès aux services de santé

Elle a aussi ajouté que ladite ONG américaine a beaucoup contribué à la capitalisation de la mise en œuvre des politiques de santé en matière de reproduction des jeunes au Burkina. Mme Ouilma a noté l’élaboration de certaines politiques en matière de plaidoyer et de programme dans le domaine de la santé de la reproduction au niveau du ministère en charge de la santé. « Grâce à PP Global, des prestations de services de qualité en ce qui concerne la santé sexuelle et la reproduction ont été offertes à de nombreuses jeunes filles et femmes », a-t-elle affirmé. Elle a également signifié que la vision de PP Global pour la période de 2023 à 2025 est que dans chaque pays, chacun puisse accéder à des services de santé de la reproduction de qualité, même dans un contexte de crise humanitaire. Pour la directrice de la santé et de la famille, Valérie Zombré, les résultats présentés sont « louables » et ont contribué à améliorer l’accès des services de la santé de la reproduction aux femmes et adolescents.

« Nous avons bénéficié de l’accompagnement pour l’élaboration du document sur le plan national de planification familiale et le document sur l’éducation à la vie familiale », a-t-elle relevé. Elle a aussi remercié PP Global pour ses réalisations à l’endroit du ministère de la Santé et aussi les partenaires de mise en œuvre. Par ailleurs, PP Global a mis en place un autre programme appelé « Closing the Gap/Combler » qui a pour objectifs de faciliter l’accès à la contraception en privilégiant les méthodes à longue durée d’action, faciliter des soins d’avortements complets. Ce programme contribue aussi à la prévention des grossesses non planifiées à travers une planification familiale ou contraception, des conseils post-avortement et soins après avortement. Le troisième programme est celui de l’engagement des jeunes nommé Billi Now Now (BNN) qui est un mouvement dynamique dirigé par des jeunes qui met ces derniers au centre de leur propre communication.

Haoua MINOUGOU (Stagiaire)