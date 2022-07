Coopération : trois ambassadeurs présentent leurs lettres de créance au Président du Faso

Le Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, a reçu ce matin les lettres de créance de trois ambassadeurs accrédités au Burkina Faso. Il s’agit des ambassadeurs de la République populaire de Chine, de la République islamique du Pakistan et de la République Hellénique (Grèce).

C’est l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine auprès du Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou, Lu SHAN, qui a été le premier à remettre ses lettres de créance au Chef de l’Etat.

Diplomate de carrière, Lu SHAN a rejoint le département des Affaires étrangères de son pays en 1995 où il a occupé de hautes fonctions aussi bien au niveau central que dans les représentations diplomatiques de son pays à l’étranger. La reprise des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Chine date du 26 mai 2018. Depuis lors, plusieurs accords de coopération ont été signés ayant abouti à la réalisation de plusieurs infrastructures.

Ce fut ensuite le tour de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique du Pakistan auprès du Burkina Faso avec résidence à Tripoli en Libye, Javeed RASHAD, de remettre ses lettres de créance au Président du Faso. Militaire de formation, le général major Javeed RASHAD est titulaire d’une maitrise en sciences militaires, en guerre interarmées et en études sur la conduite de la guerre, ainsi que d’une maitrise en sciences politiques et en histoire.

Il a servi 38 ans dans l’armée pakistanaise où il a occupé différents postes au niveau du commandement militaire. La coopération entre le Burkina Faso et le Pakistan est à renforcer et s’exprime surtout au niveau des organisations internationales où les deux pays peuvent faire des échanges de soutien réciproque de leurs candidatures respectives.

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Hellénique auprès du Burkina Faso avec résidence à Dakar au Sénégal, Efthymios Georges COSTOPOULOS, a été le dernier diplomate à présenter ses lettres de créance au Chef de l’Etat.

Diplômé de l’Université Saint Andrews du Royaume-Uni, le diplomate grecque a occupé le poste de consul général de son pays respectivement à Djeddah (Arabie Saoudite) et à Erbil (Kurdistan irakien) avant sa nomination au Sénégal. La coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Grèce est à ses débuts.

Direction de la communication de la Présidence du Faso