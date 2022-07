Police nationale : 878 nouveaux agents agents rejoignent les rangs pour le « Renouveau sécuritaire »

Le Premier ministre Albert Ouedraogo a présidé ce vendredi 22 juillet 2012, la cérémonie de sortie de la 51e promotion de l’Ecole nationale de police (ENP). Une cérémonie placée sous le thème « La contribution de l’Ecole Nationale de Police à la lutte contre le terrorisme et la restauration de l’intégrité territoriale».

Les 878 nouveaux policiers ont eu pour nom de baptême, « Renouveau sécuritaire ». Un choix qui « cadre bien avec les difficultés auxquelles nous sommes confrontés», de l’avis du premier ministre. Albert Ouédraogo a donc félicité et encouragé ces nouvelles compétences dans les rangs de la Police nationale.

Selon Oumarou Songné, directeur de l’ENP, cet effectif est le plus petit depuis les recrutements exceptionnels, ce qui ne fait pas d’eux cependant « les plus petits policiers ». Il s’est dit fier de les mettre à la disposition du ministère de la sécurité.

Cette 51e promotion a pour parrain, Mahamadi Sawadogo plus connu sous le nom de « Kadhafi ». En sa qualité donc de parrain, il a prodigué des conseils à ses filleuls.

« Mes conseils à votre endroit se résument à la discipline, à l’honneur et la haute idée que vous devez avoir de votre profession. », leur a-t-il déclaré.

Propos partagés par le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, le Colonel-major Omer Bationo qui leur a aussi demandé d’accomplir leur mission avec probité, honneur et le sens du devoir qu’exige leur profession dans « un environnement national et sous régional perturbé par des actes de grand banditisme et de terrorisme qui ne favorisent pas toujours l’instauration d’un climat apaisé. »

Quant à lui, le délégué des élèves sortants Talouda Sawadogo a remercié l’ensemble des formateurs pour la qualité de la formation reçue et a tenu à rassurer les autorités sur le fait que « la promotion sortante ne constitue pas un supplément d’effectif, mais plutôt une compétence opérationnelle pour les entités respectives. »

Ils se sont ainsi engagés à travailler avec professionnalisme afin de faire face à l’insécurité sous toutes ses formes. Il a ensuite le transmit le flambeau a la génération suivante qui a donné son accord pour maintenir haut ce flambeau pour les années à venir.

La cérémonie a donné lieu à un défilé de différents corps d’armées, des démonstrations de combats et la plantation d’un arbre par le Premier ministre.

Moussa KAYDA

Stagiaire