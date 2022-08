Plan d’actions sectoriel sécurité-défense : le ministre Omer Bationo salue l’engagement des acteurs

Le Cadre sectoriel de dialogue défense-sécurité (CSD-DS) s’est réuni, le jeudi 4 août 2022, à Ouagadougou, pour la revue annuelle 2021 et celle à mi-parcours 2022 des actions initiées. La rencontre s’est tenue en présence du ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, le colonel-major Omer Bationo et de celui de la Défense nationale et des Anciens combattants, le général de brigade, Aimé Barthélémy Simporé.

Le projet de rapport sectoriel de perfor-mances annuel 2021 du PNDES II, le projet de rapport sectoriel de performances à mi-parcours 2022 du Plan d’actions de la Transition (PAT) et le plan d’actions sectoriel de la Transition et la matrice des investissements structurants du secteur ont été les principales articulations de la rencontre du Cadre Sectoriel de dialogue défense-sécurité (CSD-DS).

Au cours de cette réunion qui s’est tenue le jeudi 4 août 2022, à Ouagadougou, le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisa-tion et de la Sécurité, le colonel-major, Omer Bationo a rappelé que le contexte de la Transition a réajusté les priorités autour de quatre piliers. Ce sont, a-t-il cité, la lutte contre le terrorisme et la restauration du territoire national, la réponse à la crise humanitaire, la refonte de l’Etat et l’amélioration de la gouvernance.

Le ministre en charge de la sécurité a indiqué qu’en dépit de la situation sécuritaire difficile, les acteurs de la sécurité-défense sont restés « déterminés, engagés et résilients » dans la sécurisation des personnes et des biens. « C’est en cela que nous saluons chaque acteur à quelque niveau que ce soit, pour son implication remarquable qui a permis au secteur de poursuivre ses efforts de renforcement de la sécurité intérieure et de la défense du territoire national », a souligné le colonel-major, Omer Bationo. Il a confié que le plan d’actions sectoriel de la Transition qui est la base des interventions recèle des projets d’investissements majeurs dont le besoin de financement est estimé à près de 850 milliards F CFA.

Garder le cap de la mobilisation

Il a précisé que 493 milliards 938 millions F CFA sont à rechercher. C’est pourquoi le ministre en charge de la sécurité a invité les acteurs et partenaires du CSD-DS à garder le cap de la mobilisation et de l’engagement dans la mise en œuvre du plan d’actions du secteur. « Au regard de la densification des actions militaires dans les zones d’intérêt militaire et les perspectives d’acquisition du matériel stratégique et opérationnel, nous fondons l’espoir qu’elles feront de cette situation un lointain souvenir », a souhaité le colonel-major Bationo.

A l’issue des travaux, les participants ont formulé des recommandations inhérentes à la vulgarisation des documents issus des travaux du CSD-DS, la mise en place des groupes thématiques et leur fonctionnement, la mise en œuvre intégrale de la loi de programmation militaire et la réduction des régulations budgétaires. La participation des ministères membres au fonctionnement du secrétariat permanent du CSD-DS, la mobilisation de ressources additionnelles pour permettre aux entreprises de continuer leurs travaux et la poursuite des actions pour l’amélioration de la situation sécuritaire font également partie des recommandations.

Karim BADOLO