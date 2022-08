Nouveau chronogramme de la Transition : des acteurs sociopolitiques échangent sur l’organisation des élections

Le Premier ministre, Dr Albert Ouédraogo, a reçu en audience respectivement, des leaders coutumiers et religieux, des acteurs économiques et des chefs de partis politiques, le vendredi 26 août 2022, à la Primature. Le nouveau chronogramme de la Transition pour l’organisation des élections prochaines a été au menu des échanges.

L’organisation des élections prochaines au Burkina Faso est l’un des défis à relever pour la Transition. C’est dans cette dynamique que le Premier ministre, Dr Albert Ouédraogo, a reçu en audience respectivement, des leaders coutumiers et religieux, des acteurs économiques et des chefs de partis politiques, le vendredi 26 août 2022, à la Primature.

Cette rencontre a porté sur les Termes de référence (TDR) du nouveau chronogramme de la Transition en vue de la bonne tenue des élections prochaines. Pour le représentant de l’ex-Chef de File de l’opposition politique (ex-CFOP) et président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), Eddie Komboïgo, il s’est agi de réajuster et d’adopter ce nouveau chronogramme.

Respecter le délai

Ce, a-t-il expliqué, afin de respecter le délai convenu avec la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le représentant de l’ex-CFOP a salué cette démarche participative et inclusive du gouvernement. Le responsable de l’ex-majorité politique, Alassane Bala Sakandé, s’est réjoui de cette initiative qui permet, selon lui, d’éviter des protestations plus tard. Cinq personnes, a-t-il précisé, ont été choisies au sein de la classe politique pour faire partie du comité technique d’élaboration du nouveau chronogramme de la Transition.

M. Sakandé a confié que le Premier ministre a promis de les consulter bientôt pour des reformes futures. Quant aux chefs de l’ex-Opposition non affiliée (ONA), Abdoulaye soma et des partis politiques créés après, le 24 janvier 2022, (après le coup d’Etat, Ndlr), Abdoulaye Mossé, ils ont tous salué cette décision de concertations de l’exécutif.

Le porte-voix des autres partis politiques, Beyon Luc Adolph Tiao, a souhaité que, dans deux semaines, l’agenda des élections à venir soit fixé. Les acteurs économiques ont été représentés par le Secrétaire général (SG) de la Chambre nationale d’agriculture (CNA), Alfred Guienguéré et le Conseiller spécial du président de la CNA, Alexandre Kabré.

De l’avis de Alfred Guienguéré, cette rencontre a permis de faire des observations relatives au document présenté. « Le retour des personnes déplacées internes en majorité des agriculteurs, la sécurité alimentaire et celle du producteur agricole ont été évoqués avec le Premier ministre », a laissé entendre Alexandre Kabré.

Les leaders coutumiers et religieux, pour leur part, reçus par le chef du gouvernement, étaient composés de l’Emir du Liptako, le Ouidi Naaba, etc. « Nous sommes beaucoup attachés à la paix et à la sécurité de notre pays », a dit l’Emir. Le Ouidi Naba s’est dit avoir foi en la libération totale du Burkina Faso.

Boukary BONKOUNGOU

Bassirou SAVADOGO (Stagiaire)