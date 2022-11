27e conférence sur le climat : La nécessaire prise en compte des systèmes alimentaires africains en débat

Dans le cadre de son programme d’activités à la 27e Conférence des Nations Unies sur le climat, COP27, l’Alliance pour la sécurité alimentaire en Afrique (AFSA), en partenariat avec IPES-Food, a organisé un panel sur le thème : « bâtir des politiques alimentaires africaines pour des systèmes alimentaires durables et résilients », le mercredi 9 novembre 2022, à Sharm el-Cheikh, en Egypte.

Le coordonnateur général de l’AFSA, Dr Million Belay, dans sa communication sur le dialogue des politiques alimentaires a indiqué que ces politiques sont multidimensionnelles. Car elles couvrent non seulement la nourriture, les systèmes de productions mais touchent aussi à la santé publique, à la vie économie, sociale et culturelle des populations. Le combat de AFSA est de permettre au continent africain d’avoir des systèmes alimentaires sains, durables, équitables et abordables.

Mais l’une des faibles des politiques alimentaires en Afrique, selon une étude menée par AFSA, est qu’elles ne sont pas participatives, ne sont pas articulées à la vision des peuples africains, a fait savoir Dr Belay. Pire, il n’y a pas, à l’échelle continentale, une vision cohérente en matière de systèmes alimentaires à laquelle s’agrègent les politiques nationales. Il y a donc lieu de mener dans plaidoyers pour une transformation profonde des systèmes alimentaires africains. Dans cette dynamique, AFSA mène des rencontres stratégiques, des dialogues dans 23 pays africains et surtout une campagne dénommée « ma nourriture est africaine » dans 30 pays du continent.

Une question droits humains

Partant de l’exemple de son pays, l’expert en développement, Wilberforce Laate, a indiqué que les systèmes alimentaires ghanéens souffrent de leur dépendance de plusieurs ministères sans une vision d’ensemble. S’il y a lieu de confier le lead des systèmes alimentaires au ministère de l’agriculture, il importe cependant de prendre en compte toutes les chaines de valeurs des systèmes alimentaires et intégrer les acteurs étatiques et non étatiques pour une véritable synergie d’action, a-t-il préconisé.

La coordinatrice communication et plaidoyer de ResCOPE/Kenya, Karen Nekesa, a souligné que l’alimentation est un sujet sensible, une question de droit humain fondamental. Pour avoir une main mise sur ses systèmes alimentaires, l’Afrique doit être maitre de ses semences agricoles, a-t-elle insisté. Il importe aussi de valoriser les techniques traditionnelles de conservation des aliments, des semences, d’impliquer les communautés de base, les paysans qui nourrissent plus de 60% des Africains sur les questions de résilience, de climat. L’implication des femmes, la récupération de terres dégradées à travers la promotion et la valorisation des approches agroécologiques constituent aussi des actions essentielles à déployer.

Mme Nekesa a également insisté sur la nécessité d’intégrer dans l’éducation des enfants les systèmes alimentaires, les pratiques agroécologiques. Car, l’alimentation joue un rôle central dans l’avenir de ces tout-petis, a-t-elle soutenu. Selon Karen Nekesa, l’une des causes des crises alimentaires en Afrique est liée à la priorité que les populations accordent aux cultures de rente. En tout état de cause, il est temps que la COP prenne en compte les connaissances androgènes africaines dans la tutte contre le changement climatique, a-t-elle conclu.

Nécessaire changement de paradigme

Pour la parlementaire ougandaise, Christine Kaaya Nakimwero, pour mieux adresser la question alimentaire en Afrique, il urge d’avoir des approches innovantes, un nécessaire changement de paradigme.

Pour elle, la transition agroécologique est la solution pour le continent africain. Car l’agroécologie met l’accent sur les potentialités, les particularités locales, s’adapte aux différents écosystèmes. Pour la député Nakimwero, s’il y a lieu de travailler à amener les parlementaires africains à prendre conscience de l’importance de l’agroécologie, il y a lieu aussi que les autre partes, notamment les organisations de la société civile jouent également leur partition.

Les questions des participants à ce panel ont porté, entre autres, sur les meilleurs mécanismes de distribution des aliments en Afrique pour compenser les déficits entre les régions, une meilleure implication des parlementaires dans la transition agroécologique et la prise en compte du genre dans les politiques alimentaires.

En tout état de cause, l’Union Africaine et les États africains sont interpellés sur l’urgence à se doter de politiques alimentaires cohérentes pour des systèmes alimentaires sains, durables et résilients pour le bonheur des peuples africains, a conclu Dr Million Belay.

Ce panel a servi de cadre pour l’AFSA de lancer son nouveau livre intitulé « The climate emergency : How Africa can Survive and Thrive » ou « Urgence climatique : Comment l’Afrique peut survivre et prospérer », dans la Barefoot Guide Agroecology Series. L’ouvrage est un condensé des divers systèmes alimentaires africains et les menaces auxquelles ils sont confrontés en raison de l’urgence climatique. Il aborde également les obstacles liés aux fausses solutions climatiques que propose le système alimentaire industriel. Malgré les adversités, ce livre offre des histoires d’espoir et de régénération d’agriculteurs, d’éleveurs, de pêcheurs, de peuples autochtones, de femmes et de jeunes africains de tout le continent.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com

Depuis Sharm el-Cheikh (Égypte)