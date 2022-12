2e Symposium international sur l’aérospatial: du 24 au 30 décembre prochain

L’université Norbert-Zongo et l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) ont tenu, le mercredi 21 décembre 2022, à Ouagadougou, une conférence de presse sur le 2e symposium international sur l’aérospatial et l’atelier de fabrication de satellite sur le modèle Canette Satellite ou CanSat.

Le 2e symposium international sur l’aérospatial et l’atelier de fabrication de stellite sur le modèle Canette Satellite ou CanSat se tiendra, du 24 au 30 décembre 2022 à Ouagadougou. L’annonce a été faite, le mercredi 21 décembre 2022 dans la capitale burkinabè par les responsables de l’université Norbert-Zongo et l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO). Le président du comité d’organisation, le Pr physicien spatial, Frédéric Ouattara a laissé entendre que le symposium est une activité qui va être accompagnée d’un atelier de conception et de montage d’un dispositif autonome de faible volume (33 cl ou 1L). Il a aussi précisé que ce dispositif a une forme d’une sonde nano satellite cylindrique appelé Canette Satellite ou CanSat. Ensuite, il a aussi expliqué qu’il est lancé depuis des centaines de mètres (dans notre cas 700m). En plus, pour lui, des éléments qui concourent à son lancement sont une fusée, une rocket, un ballon ou un drone. En outre, M. Ouattara a fait comprendre que ce projet symposium international verra des étudiants ressortissants de pays frères tels la Côte d’Ivoire, le Togo, le Bénin et le Sénégal. « Ils vont se joindre à ceux du Burkina pour participer à ce Symposium international animé par des experts de l’ICESCO », a-t-il ajouté. A en croire le président du comité d’organisation, les étudiants qui vont prendre part à ce symposium seront au nombre de 30 et les communications scientifiques au cours de la cérémonie d’ouverture vont se tenir dans la salle des Actes de l’université Joseph-Ki-Zerbo en présence des enseignants-chercheurs.

Le Pr Ouattara a également indiqué que la formation se déroulera dans l’enceinte de l’Institut supérieur de génie électrique (ISCGE). Ainsi, il a confié que le thème est « Constituer globalement une main d’œuvre pour le futur ». En sus, il a déclaré qu’il est nécessaire de développer les compétences et les capacités des étudiants, mais aussi des docteurs et des collègues des pays membres de l’ICESCO. A cet effet, il a expliqué que cette formation vise à faire comprendre aux apprenants le fonctionnement, la modernisation et la structuration des satellites pour avoir une meilleure connaissance de l’importance de la technologie spatiale. « Utiliser l’exploration spatiale et les industries connexes, cela permet l’avancement spatial mondial et développe les capacités techniques dans tous les domaines », a-t-il poursuivi. Par ailleurs, à l’entendre, ce symposium vient renforcer l’activité spatiale et rappeler à tous que les Burkinabè doivent conjuguer des efforts pour l’aboutissement d’un programme spatial national.

Evariste YODA

Drissa KOALA (Stagiaire)