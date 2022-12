Budget 2023 : Les députés valident à l’unanimité le montant de 3 235,9 milliards de FCFA pour les dépenses de l’État

En 2023, le Burkina Faso va consacrer 28,42% de ses ressources aux questions de défense et de sécurité, soit 8 points de plus qu’en 2022. Une option dictée par le contexte sécuritaire national préoccupant et l’ambition assumée des nouvelles autorités de faire de la restauration du territoire national, la priorité principale.

L’exécutif pourra compter sur le parlement dans la concrétisation de cette orientation stratégique puisque les députés ont validé à l’unanimité le projet de loi de finances exercice 2023. Un budget qui s’établit en dépenses à 3 235,9 milliards de FCFA et en recettes à 2 631,3 milliards de FCFA soit un déficit budgétaire de 604,7 milliards de FCFA.

Malgré ce gap, le ministre en charge des Finances et du Budget, Aboubacar Nacanabo, a défendu un budget qui, à l’entendre, traduit l’ambition du gouvernement de financer durablement le développement en tenant compte du contexte difficile que traverse le Burkina Faso.

Ainsi, des parts non négligeables seront accordées aux secteurs sociaux tels que l’éducation (30% du budget soit 689,5 milliards de FCFA), la santé (11,5% du budget soit 266,7 milliards de FCFA), le développement rural (5% du budget soit 116,4 milliards de FCFA) et l’action humanitaire (2,1% du budget soit 48,6 milliards de FCFA).

En 2023, le gouvernement prévoit des recettes ordinaires de 2 347,8 milliards de FCFA contre 2 010,0 milliards de FCFA en 2022, soit un accroissement de 337,8 milliards de FCFA en valeur nominale et 16,8% en valeur relative.

Les recettes extraordinaires se chiffrent 283,5 milliards de FCFA contre 339,1 milliards de FCFA en 2022, correspondant à une baisse de 55,6 milliards de FCFA en valeur absolue et de 16,4% en valeur relative.

Sidwaya.info