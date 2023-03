Un arrêté interministériel des ministres en charge de l’Administration territoriale, du Commerce, des Mines et de l’Economie, en date du lundi 27 mars suspend sous peine de sanction l’importation, la commercialisation et la distribution à titre gratuit de substances explosives et d’artifices à usage civil pour une durée de 6 mois renouvelables.

Le texte accorde cependant une exemption à six fournisseurs agréés de sociétés minières et de carrières nommément identifiés

Sidwaya.info