Burkina: « Sans impôts, un Etat n’existe pas » Apollinaire Kyelem de Tambèla

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambèla et ses collaborateurs, se sont acquittés de leurs impôts personnels, ce vendredi 31 mars 2023, déclaré journée de l’exemplarité fiscale à la Primature.

A l’occasion, le Premier ministre a invité les burkinabè à être de bons citoyens, en payant régulièrement leurs impôts, et en participant à la construction de leur pays.

« C’est un acte citoyen. Nous voulons donner l’exemple et inviter nos concitoyens à faire de même. Sans impôts, un Etat n’existe pas. Et sans impôts, il n’y a pas de citoyenneté », a déclaré Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambèla, après s’être acquitté de ses impôts auprès des membres de l’équipe mobile de la Direction générale des impôts.

De son avis, c’est à travers le consentement à l’impôt que le citoyen montre son engagement pour la construction de sa patrie.

Il a de ce fait, invité les Burkinabè, à « cesser de penser individuellement, pour penser collectivement ».

Sidwaya.info

Source : Primature du Burkina Faso