Cancers du sein et du col de l’Utérus : L’« école des Mamans » organise une séance de sensibilisation et de dépistage gratuit

Le centre de préparation physique et psychologique des femmes enceintes dénommé « Ecole des Mamans » a organisé, le dimanche 23 octobre 2022 à Ouagadougou, une séance de sensibilisation et de dépistage gratuit des lésions précancéreuses du sein et du col de l’utérus au profit des femmes. Une soixantaine de femmes ont bénéficié de l’activité.

Le cancer du col de l’utérus est un cancer sexuellement transmissible causé dans la grande majorité des cas, par une infection au virus du papillome humain, selon l’organisation mondiale de la santé (OMS). Dans le cadre de la lutte contre cette maladie assez méconnue, différentes organisations sanitaires et sociales développent des initiatives de sensibilisation, notamment, courant le mois d’octobre, dédiées à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.

C’est à ce titre que le centre de préparation physique et psychologique des femmes enceintes dénommé « Ecole des Mamans » a entrepris une séance de sensibilisation et de dépistage gratuit des lésions précancéreuses du sein et du col de l’utérus au profit d’une soixantaine de femmes, le dimanche 23 octobre 2022 à Ouagadougou.

« Sur cent femmes qui ont connu l’activité sexuelle de façon précoce, environ 85 d’entre elles feront le cancer du col de l’utérus à 35 ans », a indiqué la sage-femme et promotrice du centre, Sontié Tiémassé. A l’entendre, l’activité sexuelle sous nos cieux est trop souvent précoce et cette précocité sexuelle expose davantage les jeunes femmes.

Le tabagisme, l’absence de dépistage et de traitement adéquats des lésions précancéreuses sont également cités parmi les facteurs majeurs de risques du cancer du col de l’utérus, deuxième cancer le plus fréquent chez la femme au Burkina Faso, selon l’OMS.

En plus du cancer du col de l’utérus, beaucoup de femmes sont également victimes de celui du sein.

« L’une des manifestations les plus fréquentes du cancer du sein, est l’apparition de nodules (boules) au niveau mammaire et s’ils sont repérés assez tôt, il y a la possibilité de les retirer et à partir de cette opération la patiente pourrait aspirer à la guérison », a laissé entendre la promotrice du centre. La sage-femme suggère donc aux femmes de se faire dépister le plus tôt possible contre le cancer du sein qui serait lié à la génétique, et surtout, de s’auto examiner en se palpant régulièrement les seins à la recherche d’éventuelles anomalies au niveau mammaire.

Dans le cadre de l’activité du jour, le centre a fait des démonstrations d’autopalpation des seins et exposé sur les bonnes attitudes à observer pour éviter la maladie.

L’une des bénéficiaires de l’opération de sensibilisation et de dépistage, Ouédraogo Prisca, s’est déclarée satisfaite d’avoir beaucoup appris des séances de sensibilisation notamment sur le mode de contraction du cancer du sein.

« Dans ma famille il y a des cas de cancer de sein, et comme j’ai appris que c’est héréditaire je ferai beaucoup attention et je me ferai dépister à chaque fois qu’il faudra », a-t-elle déclaré.

Mlle Ouédraogo a également lancé un appel aux femmes qui hésitent encore à se faire dépister : « vaut mieux prévenir que guérir, le dépistage ne fait aucunement mal, il est gratuit, et rapide. Aussi, après l’avoir fait on est soulagé à l’idée d’être situé sur son état de santé. Au cas aussi où il se trouve qu’on est malade, ce sera l’occasion de se faire soigner à temps afin de guérir de sa maladie », a-t-elle conseillé.

Le centre a également mis à profit cette journée de sensibilisation pour récolter des fonds pour soutenir et accompagner les femmes enceintes des quartiers périphériques de Yamtenga et Pazani.

L’«Ecole des Mamans », est un centre qui existe depuis deux ans et intervient dans la préparation physique et psychologique des femmes enceintes. A la faveur de ce mois d’ « octobre rose » elle s’est engagée également dans la lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus.

Augustin Sanou

Sidwaya.info