Centre nord : des terroristes neutralisés après une incursion à Sabcé (AIB)

Selon l’Agence d’information du Burkina (AIB), une opération aérienne de l’armée a permis de neutraliser des individus qui avaient fait une incursion dans le département de Sabcé dans la province du Bam (Centre nord) à une centaine de Km de Ouagadougou.

Les assaillants ont incendié des boutiques et une ambulance en panne et vandalisé une auberge et deux voitures. Alors qu’ils se repliaient après leur forfait, l’armée les a mis hors d’état de nuire par une opération aérienne, informe l’AIB.

Sidwaya.info