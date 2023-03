Chine : Xi Jinping réélu président

« Je jure d’être (…) loyal à la patrie et au peuple (…) et de travailler dur à l’édification d’un grand pays socialiste moderne qui soit prospère, fort, démocratique, plus civilisé et harmonieux », a promis Xi Jinping, poing droit levé et main gauche sur le document.

Xi Jinping a été réélu à l’unanimité président de la République populaire de Chine (RPC) lors de la troisième réunion plénière de la première session de la 14e Assemblée populaire nationale (APN) dans la Grande Salle du Peuple à Pékin, le 10 mars 2023.

Xi Jinping a obtenu un troisième mandat de cinq ans en tant que président de la Chine après un vote formel du Parlement le vendredi 10 mars 2023 dans la Grande Salle du Peuple à Pékin. Le résultat du vote des députés, sans appel (2 952 votes pour, zéro contre, zéro abstention), a été accueilli par un tonnerre d’applaudissements des parlementaires. Dès l’annonce du résultat, trois militaires en uniforme d’apparat ont descendu au pas de l’oie les escaliers de la monumentale salle où sont réunis les députés, avant de déposer un exemplaire de la Constitution sur un pupitre.

« Je jure d’être (…) loyal à la patrie et au peuple (…) et de travailler dur à l’édification d’un grand pays socialiste moderne qui soit prospère, fort, démocratique, plus civilisé et harmonieux », a promis Xi Jinping, poing droit levé et main gauche sur le document.

Le président russe Vladimir Poutine a adressé vendredi ses « sincères félicitations » à son « cher ami » Xi Jinping, réélu en Chine, et a loué le « renforcement » de leur coopération sur fond de conflit en Ukraine. « Nous allons continuer de coordonner notre travail commun concernant les questions les plus importantes de l’agenda régional et international », a ajouté le président russe.

Le Parlement a également procédé à des élections pour d’autres postes institutionnels. Jusqu’ici vice-Premier ministre, Han Zheng (68 ans) a été élu vice-président en remplacement de Wang Qishan (74 ans). La présidence du comité permanent du Parlement revient à Zhao Leji.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Sources : People’s daily online, AFP