Coopération Burkina Faso-France : Les vérités du Premier ministre à l’ambassadeur de France (Primature)

Cette audience constitue une première depuis l’entrée en fonction du chef du Gouvernement burkinabè. Au menu des échanges entre les deux personnalités, la coopération militaire et civile franco-burkinabè et la situation sécuritaire au Burkina Faso.

C’est sans langue de bois que le Premier ministre s’est adressé au Chef de la mission diplomatique française. « Cela fait six ans que le Burkina Faso est acculé et ça n’émeut personne », s’est indigné Me Kyelem de Tambèla qui a rappelé à l’ambassadeur Hallade, que son pays a fait montre d’une sollicitude différente quant il s’est agit de venir en aide à l’Ukraine dans le récent conflit qui l’oppose à la Russie.

Pour le Premier ministre, cette attitude de la France interroge sur la franchise des relations d’amitié et de coopération qui lient nos deux pays. Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela a été on ne peut plus clair : « les Burkinabè cherchent une bouée de sauvetage pour leur pays ; et si cette bouée de sauvetage doit provenir d’un autre pays autre que la France, pourquoi pas ? » a-t-il déclaré.