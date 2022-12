Coopération sino-saoudienne: Le Roi Salman et Xi Jinping signent un accord de partenariat stratégique

Le Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al-Saoud, a reçu, le jeudi 8 décembre 2022, au Palais Al-Yamamah à Riyad, le Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, en présence de Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Prince héritier et Président du conseil des ministres.

En séjour à Ryad, le président chinois Xi Jinping, s’est entretenu avec son hôte, le Serviteur des Deux Saintes Mosquées le Roi Salman bin Abdulaziz Al-Saoud. Il a souhaité la bienvenue à son hôte et à la délégation qui l’accompagne au Royaume d’Arabie Saoudite, le jeudi 8 décembre 2022. Au cours de leur entretien, les deux chefs d’Etat ont passé en revue les relations d’amitié historiques entre le Royaume d’Arabie saoudite et la République populaire de Chine, et les moyens de les renforcer pour servir les intérêts des deux pays et peuples amis dans divers domaines. Le Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al-Saoud et le Président Xi Jinping de la République populaire de Chine ont ensuite co-signé l’accord de partenariat stratégique global entre le Royaume d’Arabie saoudite et la République populaire de Chine. Un acte fort qui participe à consolider la coopération bilatérale dans plusieurs domaines. La réunion s’est déroulée en présence du Dr. Musaed bin Mohammed Al-Aiban, ministre d’Etat, membre du Cabinet et conseiller à la sécurité nationale et d’un certain nombre de hauts responsables chinois.

Une synthèse de

Karim BADOLO

Source : SPA