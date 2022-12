Corps paramilitaire des eaux et forêts : la conférence annuelle du personnel désormais fonctionnelle

La toute première conférence annuelle du personnel du cadre paramilitaire des eaux et forêts de l’histoire s’est tenue sous le thème « Contribution du corps paramilitaire des eaux et forêts à la sécurisation du territoire national » le jeudi 22 décembre, à Ouagadougou.

La conférence annuelle du personnel du cadre militaire des eaux et forêts s’est tenue pour la première fois, le 22 décembre 2022 à Ouagadougou. Venus des 13 régions du pays, les officiers et sous-officiers se sont penchés sur le thème « Contribution du corps paramilitaire des eaux et forêts à la sécurisation du territoire national ». Le directeur général des eaux et forêts, chef de corps, colonel Barnabé Kaboré a déclaré que la rencontre intervient à un moment d’incertitude au regard du contexte d’insécurité et surtout du fait des graves menaces sur l’intégrité des zones forestières. «Nos efforts de lutte contre ce phénomène d’insécurité et d’occupation des forêts qui vont parfois jusqu’au sacrifice suprême sont malheureusement freinés par l’inadaptation de notre dispositif terrain face à la menace actuelle, l’insuffisance des effectifs, des équipements et de la formation », a-t-il dressé comme constat. Le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Dr Augustin Kaboré a partagé son analyse de la situation. Pour lui, force est de constater que depuis 2015, les aires protégées, lieux d’exécution par excellence des missions du corps des eaux et forêts sont devenues des zones de replis et de refuge des terroristes. « Nous assistons au braconnage ainsi qu’à l’occupation anarchique des aires protégées », a-t-il dit pour compléter la liste des menaces qui pèsent sur les aires protégées au Burkina.

Adapter le dispositif organisationnel pour répondre aux défis

Pour le ministre en charge de l’environnement, la situation impose au corps des eaux et forêts d’adapter son dispositif organisationnel et opérationnel. Il a invité de ce fait, les participants à discuter de la réorganisation du dispositif opérationnel du corps des eaux et forêts pour plus d’efficacité et proposer des solutions d’amélioration de la discipline et la déontologie au sein du corps. « Je souhaite que vous meniez des réflexions approfondies et constructives car le personnel des eaux et forêts est fortement attendu dans le cadre de l’effort collectif national de restauration du territoire, du retour des personnes déplacées et du développement durable », a insisté Dr Augustin Kaboré.

La conférence annuelle du personnel du cadre paramilitaire des eaux et forêts est l’un des cinq organes prévus par la loi portant statut du personnel du cadre des paramilitaire des eaux et forêts, adopté le 15 septembre 2015. Ses principales attributions sont entre autres, l’analyse des défis et contraintes de l’administration, la proposition de toute action pour le rayonnement et l’efficacité de l’administration des eaux et forêts. La formulation de réponses pour renforcer la cohésion et la discipline dans le corps, et la conduite des discussions sur les sujets techniques relatifs au corps sont les autres attributions de cette instance opérationnalisée, à travers un décret adopté en septembre 2019. Les quatre autres organes sont le conseil de discipline, la commission d’avancement, la commission d’affectation et le conseil supérieur des eaux et forêts. Selon le directeur général des eaux et forêts, le conseil de discipline, la commission d’affectation et la commission d’avancement sont déjà fonctionnels. Le ministre en charge de l’environnement et le directeur général des eaux et forêts ont salué unanimement la présence à la rencontre des représentants des autres forces de défense et de sécurité et des anciens chefs de corps des eaux et forêts.

Nadège YE