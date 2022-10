Cote d’Ivoire : les autorités s’accordent pour un retour de Charles Blé Goudé.

Acquitté par la CPI il y a un an et demi, Charles Blé Goudé l’ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a obtenu le feu vert des autorités ivoiriennes pour qu’il puisse rentrer au pays. D’après son parti Conseil pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep), le 30 septembre dernier, (les autorités ivoiriennes ont formellement donné leur accord par écrit). Aucune date n’a été annoncée, mais l’avocat de Charles Blé Goudé, Me Ndry Claver, mise sur un retour (d’ici la fin de l’année).

