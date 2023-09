Décès  de Mme ZABSONRÉ née COMPAORÉ Jeanne : REMERCIEMENT

Les grandes familles ZABSONRÉ et COMPAORÉ à Ouagadougou, Tenkodogo, Pouswaka, Kombissiri et en république de Côte d’Ivoire. Les familles alliées et amies.

Monsieur Lamoussa Luc ZABSONRÉ et enfants, Cynthia, Ariane; Ebenezer, ainsi que l’ensemble des familles vous remercient pour les soutiens multiformes : spirituel; moral, matériel et financier dont ils ont bénéficié lors de la maladie et de la promotion céleste de leur épouse, mère, tante, fille, belle-fille, amie et collègue Madame ZABSONRÉ née COMPAORÉ Jeanne précédemment attachée de santé en anesthésie réanimation au CMA de Zabré le 3 Aout 2023 au CHU de Bogodogo. Votre élan de compassion et de soutien à leur endroit leur a permis de surmonter ces moments douloureux.

Profondément touchée par vos marques de sympathie, symbole d’affection et de solidarité, la famille vous prie de bien recevoir leurs sincères remerciements et reconnaissances.

«Car DIEU n’est pas injuste pour oublier votre travail et l’amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux Saints ». Hébreux chapitre 6 verset 10.