Diplomatie : cinq nouveaux ambassadeurs pour renforcer la coopération avec le Burkina

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a reçu, en fin de matinée, les lettres de créance de cinq nouveaux ambassadeurs, accrédités au Burkina Faso. Le Danemark, le Grand-Duché de Luxembourg, le Bangladesh, la Russie et le Mali renforcent ainsi leurs coopérations avec le Burkina Faso, à travers les accréditations de ces diplomates.

Kristian Kirkegaard Edinger, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Danemark est le premier à remettre ses lettres de créance au président de la Transition.

Envoyé spécial pour le Sahel en Afrique depuis février 2019, Kristian Kirkegaard Edinger a occupé plusieurs hautes fonctions dans son pays et dans les missions diplomatiques notamment en Bolivie, au Benin et en Belgique. Il résidera à Ouagadougou.

Le Mali a accrédité son Issouf Oumar Maïga, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali auprès du Burkina Faso. Juriste de formation et diplomate de profession, il est en détachement à la Commission de l’UEMOA. Issouf Oumar Maïga entend travailler avec l’État burkinabè pour le renforcement de la coopération surtout dans les domaines de la défense et de la sécurité pour venir à bout du terrorisme, véritable problème des deux pays.

Georges Ternes, est le nouvel Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Grand-Duché de Luxembourg auprès du Burkina Faso.

Le diplomate luxembourgeois, qui a pour résidence Dakar au Sénégal, est titulaire d’un master en gestion des affaires. Il a déjà travaillé à l’ambassade de son pays au Burkina Faso de 2012 à 2016 en qualité de chargé d’affaires.

La République populaire du Bangladesh sera représentée dans notre pays par le Général Shamim-Uz-Zaman avec résidence à Tripoli en Libye.

Général major de l’armée de son pays, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire du Bangladesh est titulaire d’un master en études de défense et en science.

Le dernier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à remettre ses lettres de créance au Chef de l’Etat est le diplomate Russe, Alexey Saltykov.

L’ambassadeur de la fédération de Russie aura pour résidence Abidjan en République de Côte d’Ivoire et va travailler à renforcer la coopération politique, économique, scientifique, culturelle et militaire avec le Burkina Faso. En tant que diplomate, il a déjà occupé plusieurs fonctions dans les missions diplomatiques notamment en Guinée, en Côte d’Ivoire, au Tchad, au Mali, au Kenya et en Namibie.

Sidwaya.info

Source : DCRP/ Présidence du Faso