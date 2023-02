Djanguinaba Barro concilie les operateurs économiques de Bobo

Les opérateurs économiques la ville de Bobo-Dioulasso ont décidé de fumer le calumet de la paix. Divisés après les élections consulaires de novembre 2021, les hommes d’affaires de la cité de Sya ont pris cette décision suite à une rencontre tenue le samedi 4 février 2024 sous l’égide du président d’honneur de la chambre de commerce, El hadj Djanguinaba Barro. Cette division a été exacerbée par la rencontre entre le président de la Transition, Ibrahim Traoré et les opérateurs économiques. Un groupe d’entre eux avaient manifesté leur mécontentement parce qu’ils n’avaient pas été associés aux échanges entre le président de la Transition et les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques de Bobo et une délégation de la chambre de commerce du Burkina ont assisté à cette rencontre. A la suite de cette rencontre avec le président d’honneur de la chambre de commerce, les différents clans ont choisi de taire leurs divergences pour travailler main dans la main.

A.D