Droit pénal spécial : Le regard de Boukari Laouali Chaibou

Étudiant à l’Institut supérieur de Droit de Paris (IDS), Boukari Laouali Chaibou vient de publier son premier ouvrage intitulé Droit pénal spécial.

Passionné de droit, Boukari Laouali Chaibou s’essaie également à l’écriture. Droit pénal spécial est le tout premier ouvrage qu’il vient de publier. C’est un livre de 116 pages qui présente une analyse du droit pénal spécial, une branche du droit pénal qui traite des infractions et donne, pour chacune d’entre elles, les éléments constitutifs, les peines et les particularités de la répression.

Droit pénal spécial se veut également un catalogue ou une nomenclature des incriminations.

« Le droit pénal spécial reste une branche du droit pénal qui se rattache naturellement au droit pénal général. Le droit pénal général a pour objet de fixer les règles relatives à la classification des infractions, à leurs éléments constitutifs (matériel et moral), à l’interprétation de la loi pénale, à son application dans le temps et l’espace. Il détermine également les conditions de la responsabilité pénale : auteur principal, coauteur, complice, tentative, et responsabilité pénale des personnes morales », explique le jeune auteur.

L’ouvrage s’attache aussi à la fixation des peines. Selon Boukari Laouali Chaibou, les enseignements du droit pénal général doivent être repris et employés pour comprendre le droit pénal spécial. Par exemple, pour savoir reconnaître une tentative de meurtre, argue-t-il, l’on doit appréhender la notion de tentative.

Aux dires de l’auteur, son ouvrage est destiné aux professionnels du Droit (avocats, magistrats…) et aux profanes du droit, afin de leur permettre de se familiariser avec les textes de lois.

« D’ordre général, je me rends compte qu’en Afrique, la plupart des gens voient leurs droits et libertés piétinés. Cela est dû au fait qu’ils ne sont pas très informés des lois et textes en vigueur. Par cet ouvrage, j’aimerais les aider à connaître les infractions », précise M. Chaibou.

Né le 28 septembre 2002, Boukari Laouali Chaibou a obtenu son baccalauréat littéraire en classe de 1re. Il s’inscrit à l’université Aube Nouvelle de Ouagadougou en faculté de droit. Après une spécialisation en droit privé en 2e année, il s’envole pour Paris où il poursuit ses études à l’Institut supérieur de Droit (IDS).

Karim BADOLO