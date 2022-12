e-agriculture : 15 drones de prospection déployés

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques a remis 15 drones de prospection et de traitement phytosanitaire aux directions régionales et à la direction générale de la protection des végétaux et du conditionnement, le jeudi 29 décembre 2022.

L’agriculture au Burkina Faso va franchir un nouveau cap vers la modernisation dès la prochaine saison des pluies. Plusieurs directions générales du ministère de l’Agriculture, des Ressources humaines et halieutiques et la direction générale de la protection des végétaux et du conditionnement ont reçu des drones de prospection et de traitement phytosanitaire, ainsi que des kits audio-visuels de vulgarisation agricole.

Ces équipements ont été remis en mains propres par le ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Denis Ouédraogo, dans la soirée du jeudi 29 décembre 2022 à Ouagadougou. « Ces équipements innovants permettront de faciliter la collecte et la gestion des informations phytosanitaires mais aussi de réduire la pénibilité et les risques liés à l’application des pesticides. Là où il faut une journée de travail pour une pulvérisation manuelle, une heure suffit avec le drone», s’est-il réjoui.

La chercheure à l’université Joseph-Ki-Zerbo, Gisèle Nomgana/ Yaméogo, a expliqué que le drone de prospection permet de détecter les zones d’anomalie, le producteur pourra dès lors s’y rendre pour identifier le problème. Il procèdera, soit à une irrigation de la zone si c’est l’eau qui manque, soit à un traitement avec le 2e drone de traitement phytosanitaire, s’il y a des attaques.

« Cela nous permet de gagner sur le plan de la protection de l’environnement parce que les produits chimiques ne seront pas déversés partout mais uniquement là où c’est nécessaire. Il y a un gain sur le plan de la protection des producteurs parce qu’ils n’auront plus à porter le bidon de pesticides pour traiter leurs champs et au niveau économique car ils économisent sur la main d’œuvre », a-t-elle ajouté.

Le ministre Denis Ouédraogo s’est dit convaincu que l’utilisation des drones peut permettre d’exploiter de plus grandes superficies et une diversité de culture pour accroitre les productions et pouvoir atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il a relevé que la remise des drones s’inscrit dans le cadre du Projet de renforcement des services de production agricole par le numérique, initié par la direction générale des productions agro-pastorales.

« Il faut rappeler qu’au départ, 27 drones étaient prévus dans le document du projet. Le coût de l’investissement de ce premier lot de 15 drones est de 230 millions FCFA. L’acquisition d’un second lot complémentaire de drones se fera au cours des prochaines années », a-t-il annoncé.

Nadège YE

Yasmina KABORE (Stagiaire)