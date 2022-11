Éditions Sidwaya : Mamadou Dembélé prend les rênes de la direction commerciale

Le Secrétaire général des Éditions Sidwaya, Issa Soma, a installé Mamadou Dembélé, dans ses fonctions de directeur commercial et marketing (DCM) des Éditions Sidwaya, le mardi 8 novembre 2022 à Ouagadougou. Le nouveau DCM se fixe pour objectif d’augmenter le chiffres d’affaires du ‘’Journal de tous les Burkinabè’’.

Après la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB), le journaliste et communicateur, Mamadou Dembélé, se donne un nouveau challenge aux Éditions Sidwaya, puisqu’il lui revient désormais de définir la politique commerciale du « journal de tous les Burkinabè » et d’assurer la visibilité de ses produits.

Nommé le 4 novembre 2022 comme Directeur commercial et marketing (DCM) des Éditions Sidwaya, il a été installé ce mardi 8 novembre par le Secrétaire général (SG) de la boîte, Issa Soma.

En l’installant à la tête de cette direction capitale dans la mobilisation des ressources, le SG a confié que Mamadou Dembélé bénéficie de bonnes appréciations de ses proches et de ses supérieurs hiérarchiques, et qu’il est « pétri d’expérience pour avoir occupé un poste similaire à la Radiodiffusion télévision du Burkina ».

De quoi convaincre donc sur les atouts du nouveau DCM pour réussir sa mission.

« Vous avez placé votre confiance en ma modeste personne pour assumer cette importante fonction à un moment où ‘’le Journal de tous les Burkinabè’’ doit se réinventer dans un contexte marqué par une rude concurrence et un amenuisement du public de lecteurs du journal papier de façon générale », a relevé Mamadou Dembélé qui dit recevoir cette fonction avec humilité et responsabilité.

Il a d’ailleurs une idée de la stratégie à mettre en place pour relever ces défis : identifier de nouveaux partenaires et cristalliser l’attention des annonceurs afin d’augmenter le chiffre d’affaires des Éditions Sidwaya. Et pour cela, il a donné rendez-vous à ses nouveaux collaborateurs sur les chantiers de la rigueur, de la créativité, de la curiosité d’esprit, du sens de l’écoute, de l’observation, de l’anticipation et de l’initiative ainsi que de fortes capacités de négociation.

« Il nous faut développer davantage ces qualités pour renforcer notre dispositif commercial afin d’amener nos partenaires à honorer leur engagement (…) La tâche est énorme et je voudrais qu’ensemble nous l’abordions comme une équipe soudée, dynamique et déterminée », a-t-il souligné à l’intention de ses collaborateurs.

Mamadou Dembélé remplace à ce poste Assétou Badoh, actuelle directrice générale des Éditions Sidwaya. Auparavant, il a occupé un poste similaire à la RTB, de 2018 à 2022, il a aussi assuré des fonctions de communicateur dans plusieurs structures et institutions telles que la présidence du Faso, le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme et la Société nationale d’aménagement des terrains urbains (SONATUR).

Fabé Mamadou OUATTARA

Parcours du nouveau directeur commercial et marketing des Editions Sidwaya

Titulaire d’un Master professionnel en communication des organisations de l’Institut panafricain d’étude et de recherche sur les médias, l’information et la communication (IPERMIC) et d’une maitrise en lettres modernes, Mamadou Dembélé a occupé le poste de directeur commercial et du marketing de la RTB entre août 2018 et juin 2022.

Il a été communicateur à la présidence du Faso et rédacteur en chef des Cahiers de la présidence de septembre 2016 à août 2018. Entre décembre 2006 et février 2016, il était directeur de la communication du ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, puis conseiller en communication et relations publiques à la SONATUR en 2016.

Le nouveau directeur commercial et marketing de Sidwaya a été le directeur commercial de l’agence de communication AZIMUT et journaliste correspondant de l’agence AITV-RFO en 2006. Il a également participé à la conception et la réalisation de supports audio visuels pour le compte de l’ONG HELP en 2010.

Source : CV du DCM