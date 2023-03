Electrification solaire : le Premier ministre lance le projet Yeleen

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela a lancé, le jeudi 23 mars 2023 à Gonsin, dans la commune de Sourgoubila, le projet Yeleen.

Faire de l’énergie solaire photovoltaïque, le cœur de la politique énergétique du Burkina Faso et par ricochet, le moteur de la croissance économique et sociale. Tel est le leitmotiv qui a conduit les autorités burkinabè à concevoir l’idée du projet Yeleen en 2017 lors de l’inauguration de la première centrale solaire à Zagtouli. Soutenus par la Banque africaine de développement, l’Agence française de développement, l’Union européenne, la SONABEL et l’Etat burkinabè, avec une enveloppe de près de 93 milliards F CFA, le projet Yeleen sera exécuté dans quatre régions à savoir, le Sahel (Dori), l’Est (Diapaga), le Plateau central (Gonsin) et le Sud-Ouest (Gaoua). Il a été lancé, le jeudi 23 mars 2023, à Gonsin dans la commune de Sourgoubila.

Selon le Directeur général (DG) de la SONABEL, Daniel Sermé, cette centrale connue sous le nom de Centrale solaire Ouaga Nord-Ouest a pour objectifs de développer la production photovoltaïque sur le réseau électrique en facilitant son intégration et en y ajoutant les moyens de stockage d’énergie, de développer un modèle d’électrification rurale en s’appuyant sur la production solaire photovoltaïque, enfin d’intensifier le réseau et d’améliorer l’accès des populations.

« L’innovation majeure du projet Yeleen est la possibilité de stockage de l’énergie produite. Toute chose qui constitue un avantage comparatif très important », a indiqué M. Sermé. Trois composantes caractérisent le projet Yeleen, a expliqué le DG de la SONABEL. La première consiste à la construction de quatre centrales solaires photovoltaïques totalisant 51MW/ crête. La seconde composante va consister à intensifier le réseau de distribution pour se rapprocher des clients. Quant à la composante trois, elle va permettre de renforcer la capacité des équipes dédiées à la gestion desdites centrales et de l’équipe de gestion du projet.

« A la fin du projet Yeleen, c’est 51MW/crête solaire photovoltaïque qui seront installés, 8MWH de stockage d’énergie, 300 km de lignes électriques moyennes tensions construites et 800 km de lignes électriques basses tensions », a soutenu le DG Sermé. Pour lui, la réalisation de toutes ces infrastructures va contribuer à l’amélioration d’une part, de l’équilibre financier de sa société grâce à la réduction du prix de revient global de l’électricité produite et d’autre part, renforcer le parc national de production.

Une énergie moins couteuse

Dans son discours lu par le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Simon Pierre Boussim, le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela a fait savoir que l’exploitation rationnelle des ressources naturelles en vue de produire une énergie moins couteuse et non polluante, pour soutenir la transformation industrielle, améliorer les chaînes de valeurs et l’économie nationale dans son ensemble, est au rang des préoccupations prioritaires de l’Etat.

« Le projet Yeleen contribuera grandement à l’atteinte de cet objectif avec une production annuelle d’énergie de 92 GW, soit une réduction sensible de notre dépendance aux énergies fossiles très onéreuses et aux approvisionnements étrangers », a expliqué le Premier ministre. Il a ajouté que le projet Yeleen, c’est aussi une réduction de 62 800 tonnes par an d’émission de gaz à effet de serre.

Le chef du gouvernement a instruit le ministre en charge de l’énergie d’effectuer des visites sur le chantier pour s’enquérir de l’avancement et la qualité des travaux. Il a mis en garde les entreprises chargées de l’exécution du projet. « Vous avez été retenues sur la base de la qualité de vos offres techniques, maintenant il vous appartient de le prouver sur le terrain par la qualité des ouvrages qui seront réalisés et par vos conseils avisés que vous prodiguerez à l’équipe de projet de la SONABEL.

Mon gouvernement sera intransigeant avec les entreprises défaillantes aussi bien au niveau du non-respect des délais qu’au niveau de la qualité des ouvrages livrés », a-t-il averti. Se succédant au pupitre, les partenaires techniques et financiers se sont réjouis de la concrétisation de ce projet qui va à terme améliorer la vie de plus de 110 mille personnes en leur offrant des services à moindre coût.

Selon eux, le lancement de ce projet est le fruit d’une bonne synergie entre les différentes parties prenantes et va contribuer à l’accroissement de l’offre énergétique par l’installation de capacités additionnelles de sources solaires, au renforcement de capacités et à l’amélioration de la gouvernance du secteur. Ils se sont engagés à apporter toute l’assistance nécessaire à la conduite et au suivi des activités et ont rassuré qu’ils ne ménageront aucun effort pour faire de ce projet, un succès pour le bonheur des populations.

Donald Wendpouiré NIKIEMA

tousunis.do@gmail.com