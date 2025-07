Attaques terroristes au Mali: la riposte impitoyable des FAMa à Ségou, Nioro et Kayes

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont énergétiquement repoussé une série d’attaques coordonnées et perpétrées par les groupes armés terroristes contre la population et certaines de leurs positions dans plusieurs localités des régions de Ségou, Nioro du Sahel et Kayes, mardi 1er juillet aux environs de 5 heures du matin. Le bilan provisoire des opérations fait état de plus de 80 assaillants neutralisés et d’une quantité importante d’arsenal de guerre et des moyens roulants récupérés par les Forces de défense et de sécurité.

« L’Etat-major général des Armées informe l’opinion des attaques coordonnées perpétrées très tôt ce matin du 1er juillet contre les positions FAMa de Niono, Molodo, Sandaré, Nioro du Sahel, Diboli, Gogui et Kayes », a annoncé un communiqué du haut commandement des FAMa. La détermination et l’engagement des unités engagées ont permis de circonscrire les velléités terroristes visant à semer la panique, la peur et le désarroi. Cela a permis d’infliger de lourdes pertes aux terroristes partout où ils se sont attaqués aux emprises des Forces de défense et de sécurité. Le bilan provisoire des opérations fait état de plus de 80 assaillants neutralisés et une quantité importante d’arsenal de guerre composé d’armes, de minutions, de radios talkie-walkie. Mais aussi, des moyens roulants dont beaucoup de motos et des véhicules récupérés.

Ces détails ont été donnés par le Directeur de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), le colonel-major Souleymane Dembélé, dans un flash spécial à la télévision nationale. Selon le patron de la DIRPA, « les FAMa ont fait face à des attaques simultanées et coordonnées avec l’appui de sponsors dont la présence a été avérée lors des opérations de ce mardi ». Le colonel-major Souleymane Dembélé a assuré que l’engagement des Forces de défense et de sécurité vise à protéger les populations et leurs biens sur l’ensemble du territoire national. Il a félicité les populations pour leur détermination à accompagner les FAMa dans la lutte contre le terrorisme. Avant d’inviter les concitoyens à continuer cette bonne collaboration. « Aidez-nous à vous sécuriser. Les militaires sont vos frères, vos fils, vos époux car c’est notre mission même si cela doit se faire au prix de notre sang », a déclaré le colonel-major Dembélé.

Au-delà du bilan, cette nouvelle débâcle des ennemis de la paix et de leurs sponsors étatiques étrangers constitue une autre victoire stratégique pour les FAMa dans leur noble combat contre la nébuleuse terroriste. Presque dans toutes les localités ciblées, les populations ont salué la bravoure des soldats maliens à travers des manifestations spontanées diffusées sur les réseaux sociaux. A Niono et à Kayes, les jeunes ont organisé des rassemblements de soutien en entonnant des chants patriotiques à l’honneur de leur Armée. Le constat était similaire sur les images de Molodo et bien ailleurs, où il y a eu ces attaques.

Cette nouvelle victoire des FAMa corrobore ce que le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de corps d’armée Sadio Camara, a affirmé, il y a quelques semaines, lors de son passage dans l’émission Malikura Taasira. Selon lui, « l’ennemi est presque en fin de vie et essaye juste de marquer sa présence en s’attaquant aux cibles molles ». Elle contribue incontestablement au renforcement du moral des troupes engagées sur les théâtres d’opérations et de la confiance de la population en leur Armée. C’est également la preuve que la montée en puissance des FAMa est une réalité.

L’Essor/Mali