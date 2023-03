Eliminatoires CAN 2023/ Togo # Burkina Faso : les Etalons à un point de la qualification

Le Burkina Faso affronte le Togo, ce soir à 19 heures GMT au stade de Kégué à Lomé pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023. Leaders de la poule B avec 9 points, les Etalons n’auront besoin que d’un nul pour être du rendez-vous de la 34e édition de la biennale du football africain.

Le Burkina Faso est à seulement un point pour rejoindre le Maroc, l’Algérie et la Côte d’Ivoire (pays hôte) à la 34e édition de la CAN à deux journées de la fin des éliminatoires. Les Etalons affrontent les Eperviers, ce soir à 19 heures GMT au stade de Kégué à Lomé pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023 peuvent valider leur ticket à l’issue du match. Face à cette même équipe il y a 4 jours à Marrakech, le sélectionneur national, Hubert Velud et ses poulains avaient arraché une victoire dans la douleur. Le capitaine Bertrand Traoré et ses coéquipiers ont gagné sans convaincre. Chose que le technicien français a reconnu : « Il faut qu’on ait la victoire modeste parce que le Togo nous a causé beaucoup de problèmes».

Pour cette manche retour, Hubert Velud doit revoir le choix des hommes. Le secteur qui a été le plus fragile à Marrakech est celui médian. Blati Touré a été l’ombre de lui-même durant toute la rencontre. A son poste, Stéphane Ky pourrait être la solution. Très en forme avec Young Africans FC, il pourra sans doute être la clé du match surtout face au bloc togolais. Au match aller, il a été ménagé parce qu’il n’a eu qu’une seule bonne séance d’entrainement. En plus, le technicien français peut compter sur Cedric Badolo. Dans le secteur défensif, les Etalons seront privés de Issoufou Dayo, le sociétaire de RC Berkane, suspendu pour cumulation de cartons. A sa place, Hubert Vehud va sans doute solliciter les services de Adamo Nagalo. Dans le couloir gauche de la défense burkinabè, Abdoul Razack Guibré est incertain pour blessure. Pour pallier son absence, Valentain Nouma de l’AS Douanes peut parfaitement jouer le rôle. Dans le bastion offensif, le sélectionneur des Etalons doit revoir ses choix. Du trio offensif de départ au match aller, deux ont cédé leur place en seconde période. Bertrand Traoré n’est pas encore prêt pour disputer un match à haute intensité physique. C’est le cas également de Franck Lassina Traoré. La preuve, c’est à la sortie de ses deux cadres que les Etalons ont retrouvé un véritable rythme de jeu. Donc Vélud doit revoir ses choix dans tous les compartiments pour pouvoir arracher cette qualification à deux journées de la fin des éliminatoires. Pour cela, il en est conscient. « Des réaménagements s’imposent », a-t-il reconnu. Avant de poursuivre : « Il faut pouvoir gérer les fatigues des uns et des autres parce que ce sont deux matchs dans l’intervalle de trois jours.

Le Togo joue sa survie

Une équipe, c’est une synthèse de la forme du moment. La seule chose que je peux promettre, c’est l’engagement mental des joueurs ». Face à une équipe qui a le dos au mur, Hubert Velud reconnait qu’elle est capable de faire des choses extraordinaires. « Nous n’avons pas besoin de cette réflexion pour nous méfier de cette équipe après tout ce qu’elle a montré à l’aller. Le seul point du Togo ne révèle pas sa vraie valeur », a-t-il avoué. Même son de cloche chez Bertrand Traoré. «Nous aurons en face une équipe qui joue sa survie. Donc nous ne devons pas nous attendre à un match facile. Il va se disputer jusqu’au coup de sifflet final », a laissé entendre le capitaine des Etalons. Contrairement au Grand stade de Marrakech, Kégué sera plein à craquer parce que le prix des billets a été revu à la baisse pour permettre aux supporters des Eperviers de pousser leur onze à la victoire. Une situation qui semble aussi galvaniser les Etalons. Pour le technicien français, il préfère jouer dans un stade plein qu’avec quelques supporters. « Je pense que cela va sans doute donner un rythme au match », a-t-il avoué. Toujours dans la même lancée, Bertrand Traoré reconnait que jouer dans un stade plein aura de l’impact sur la performance de tout un chacun. « Il y aura plus d’engouement et de motivation », a-t-il justifié. Les gradins du stade de Kégué ne seront pas envahis uniquement par les supporters togolais. En plus de la forte colonie burkinabè vivant au Togo, l’Union nationale des supporters des Etalons a convoyé des supporters depuis Ouagadougou.

Ollo Aimé Césaire HIEN

(Depuis Lomé)