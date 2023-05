Exploitation des enfants sur les sites d’orpaillage : l’or « mine » l’avenir des mineurs

Selon le Bureau international du travail (BIT), en 2004, l’Afrique subsaharienne s’est distinguée par un taux d’activités des enfants particulièrement élevé, soit 26,4% d’enfants âgés de 5 à 14 ans contre 18,8% en Asie. Le Burkina Faso est l’un des pays africains où le pourcentage d’enfants travailleurs est très élevé, 51%. En 2020, selon le rapport national sur la traite des personnes, 1 529 victimes ont été enregistrées dont 1 487 enfants (710 filles et 777 garçons). Ces chiffres qui concernent uniquement les victimes identifiées montrent que la pratique a la peau dure. Le phénomène du travail des enfants est encore plus perceptible sur les sites d’orpaillage, notamment au Nord et au Sud-Ouest du Burkina, et ce, malgré la mobilisation des organisations internationales et des institutions nationales. Constat.

Au pied d’une colline à Mémer, un village du département de Koper, situé à une vingtaine de km à l’Ouest de Dano, dans la région du Sud-Ouest du Burkina Faso, un site d’exploitation artisanal frappe de loin à vue d’œil les esprits. Il est 14 heures passées de quelques minutes, dans cette savane boisée. L’ambiance est toute particulière. Le vrombissement des machines et les chants des cigales et autres oiseaux de brousse distillent une symphonie particulière qui berce les tympans. Dans un espace clôturé de fil de fer barbelé, un petit monde est au four et au moulin. Chaque personne a une tâche particulière. Nous sommes dans le domaine de Tasséré Ouédraogo, le responsable du site d’orpaillage. Le lieu est surveillé 24 heures sur 24 comme du lait sur le feu par des agents de sécurité armés de fusils et de couteaux.

Ils font des va-et-vient interminables comme s’ils pressentaient un danger. A quelques jets de pierre de l’enclos, gravitent comme des fourmis magnans, une autre catégorie d’orpailleurs venus des villages voisins. Leur mission, extraire les particules d’or passées entre les mailles du dispositif de traitement semi-moderne de l’entreprise. C’est un véritable centre d’affaires. Tous les sexes et les âges sont représentés malgré les divers dangers qui les guettent. Même la suspension de l’activité d’orpaillage en cette période de saison pluvieuse à cause des risques d’éboulement ne semble pas ébranler la quiétude de ces « chasseurs de métal jaune ». Sous un soleil de plomb, Simon Ouédraogo, 14 ans, transpire à grosses gouttes. Les yeux rougeâtres, le gamin est scotché, dans un nuage de poussière, à une machine de concassage de granite. Vêtu d’un tee-shirt manche coupée estampillé « Basketball », le jeune natif de Kongoussi, sans casque, ni masque, encore moins de gants et de chaussures de sécurité, lutte avec un gros sac rempli de minerai. Il doit à tout prix atteindre le piédestal du concasseur pour vider le minerai dans la crevasse de la machine. En seulement trois mois de présence sur le site, il confie que la machine n’a plus de secret pour lui. « C’est devenu presque la routine pour moi. Chaque jour, je charge le minerai dans le broyeur. Je l’allume et chronomètre afin de réduire le minerai en poudre au bout d’une heure », explique-t-il avec un sourire pâle comme s’il voulait convaincre ses interlocuteurs de sa maitrise du travail. Pourtant, l’adolescent laisse entrevoir des signes de fatigue. Loin de ses parents, Simon dit travailler 9 heures par jour. « Je monte à 7h pour descendre à 17h avec une heure de pause pour me restaurer. La deuxième équipe monte à 17h jusqu’au petit matin », confie-t-il, l’air esquinté.

La recherche du gain

En si peu de temps, le jeune Ouédraogo affirme avoir déjà obtenu au moins 200 000 FCFA. A l’écouter, il compte travailler jusqu’en fin d’année dans le but d’obtenir assez d’argent pour se construire une maison à Kongoussi. Simon Ouédraogo ne compte pas abandonner aussitôt son nouveau gagne-pain. « Une fois la maison terminée, je reviendrai continuer le travail », affirme-t-il. Si Simon n’a jamais été à l’école, Yves Nikiema, 15 ans, lui a eu la chance d’y aller. Cependant, il a abandonné les bancs en classe de CM2 pour faute de moyen au profit du petit commerce.

Mais, ce choix n’a visiblement pas produit le résultat escompté. D’où sa présence sur le site d’orpaillage. Cela fait cinq mois qu’il travaille sur le site et il est chargé de cuisiner pour toute l’équipe et approvisionner le site en eau. Venu du quartier Tampouy de Ouagadougou, Yves partage une maisonnette au marché avec une dizaine de jeunes. Il soutient que ses gains varient en fonction de la quantité d’or extraite. « Le patron évalue ses dépenses et enlève ce qui doit lui revenir de droit avant de donner à chacun sa part selon une clé de répartition », explique-t-il. Outre les enfants qui viennent de loin, d’autres des villages voisins, pour la plupart des élèves, sont aussi piqués par le virus de l’or. Si certains sont sur le site pendant les jours non ouvrables, d’autres ont préféré abandonner les classes souvent avec la bénédiction de leurs parents. Alain Pooda 11 ans, Badel Meda, 14 ans, Biffa Somda,15 ans et Domebeko Pooda, 16 ans, tous déscolarisés travaillent avec leur oncle Marcelin Pooda, 30 ans. Ce dernier soutient que l’équipe peut avoir entre 30 000 à 50 000 F CFA en 72 heures d’activités. Cependant, il arrive des moments où, nous sortons perdants, rétorque un autre orpailleur, Sylvestre Meda né en 1993. « J’ai commencé le travail de l’orpaillage à l’âge de 17 ans. J’ai travaillé dans les galeries pendant 4 ans », affirme-t-il. Pour tirer le maximum de profit, M. Meda affirme être obligé de s’associer à cinq autres personnes, pour la plupart des adolescents. Il s’agit de, Nawenzié Somé (20 ans), Grégoire Somé (19 ans), Domikio Hien (, 14 ans), Wento Somé (13 ans) et Gilbert Somé (11 ans). Parmi les trois adolescents, deux ne vont plus à l’école, relève le chef de l’équipe. Ils veulent s’acheter un vélo. C’est ce qui explique leur raison d’être sur le site. Le prix du vélo est d’environ 50 000 FCFA et nous espérons que chacun pourra réaliser son rêve, confie le chef d’équipe.

Le revers de la médaille

Dans les régions du Sud-Ouest et du Nord du pays, la situation du travail des enfants demeure identique. Mamadou Tamboura (22 ans) se remémore son passé. Il s’est lancé dans l’orpaillage à l’âge de 15 ans et depuis lors, il y est resté jusqu’à ce que sa vie se transforme en cauchemar. En effet, son choix précoce va lui créer malheureusement des ennuis. M. Tamboura est victime depuis 2019 d’un accident de travail à la suite d’un éboulement sur un site minier à Kadiel, village situé entre Djibo et Dori dans le département de Tongomaël dans la province du Soum. Pendant que les jeunes de son âge sont au travail ou sur le chemin de l’école, lui, se tourne le pouce à la maison. Cloué dans un tricycle, l’ancien orpailleur a perdu l’usage de ses membres inférieurs depuis son accident de travail. Le malheur ne venant pas seul, M.Tamboura a vu son épouse l’abandonner avec son fils de 3 ans. Aujourd’hui, il ne dépend que de sa mère et ses deux frères qui ont quitté leur village pour vivre à Ouahigouya du fait des attaques terroristes. Accueilli avec quelques membres de sa famille au secteur 13 de Ouahigouya, dans le quartier Tougzagué par des bonnes volontés, le quotidien du jeune homme se résume à la lutte contre la maladie et à la mendicité. Pour survivre, il dit être obligé de quémander à la mosquée tous les vendredis après la grande prière. Outre ces cas malheureux, il y a la question de la déscolarisation qui inquiète. Pegwendé Richard Nanema (16 ans) a quitté la classe de 5e dans son Yako natal pour se retrouver à Dano sur un site d’orpaillage dans le village de Gnipière, situé à une dizaine de kilomètres de Dano.Et pourtant, il passe en classe supérieure avec 15 de moyenne annuelle. Pourquoi alors déserter les bancs ? Mystère et boule de gomme. Le jeune Nanema ne pipera pas mot. Le regard fuyant, il se noie pendant une poignée de secondes dans un silence avant de poursuivre la conversation. « Je suis ici depuis 4 mois et je compte y passer assez de temps », lâche-t-il. Chaque jour, Richard fait en moyenne quatre allers-retours de la fontaine au site d’orpaillage pour ravitailler les fûts d’eau. Cependant, il ne perçoit pas directement le fruit de son labeur, car son salaire est envoyé à Yako à ses parents, déclare-t-il. Fatao Yaméogo 12 ans, orphelin de père, vient de Pouytenga dans la région du Centre-Est du pays. Il a abandonné les bancs depuis la classe de CE2. Après le décès de son père, ses oncles l’ont contraint à arrêter l’école. « J’ai gardé le bétail pendant 2 ans. J’ai, par la suite, vendu des chargeurs de téléphones au marché de Pouytenga avant de me retrouver sur le site d’orpaillage », explique-t-il. Le natif de Pouytenga travaille depuis un an avec son patron originaire de Zorgho.

Des parents et des orpailleurs complices

A l’image de ces trois sites, ils sont nombreux ces enfants scolarisés, déscolarisés ou non scolarisés qui travaillent sur les sites d’orpaillage dans des conditions difficiles. Pour l’ex-préfet de Dano, Léonard Gougou, le travail des enfants dans les zones d’exploitation artisanale de l’or est une réalité. Cependant, précise-t-il, il est à priori difficile de préciser leur nombre exact. « Ils sont instables. Ils viennent et repartent. On peut estimer à une centaine, le nombre d’enfants sur les sites qui relèvent du département de Dano », atteste-t-il. A son avis, il y a souvent une complicité entre les orpailleurs et les parents pour que les enfants, dont certains élèves, se retrouvent sur les sites. Selon lui, cela se justifie à travers diverses raisons. Personnellement, explique-t-il, j’ai rencontré des élèves qui ont leur raison d’aller sur les sites. C’est grâce à cet argent obtenu sur les sites qu’ils arrivent à repartir en classe et à subvenir à certains besoins. Malheureusement pour la plupart des cas, ils ne retournent plus en classe. Pour remédier à la situation, le préfet assure que le département a mis en place un cadre de réflexion et d’action. « Nous avons entamé des tournées en janvier 2022 pour sensibiliser les orpailleurs et les parents à la nécessité de ne pas convoyer les enfants sur les sites d’or. Nous avions demandé à l’action sociale de faire une communication sur la thématique et cela a été réalisé. Certains ont compris, mais le problème demeure », argumente-t-il un brin triste. De l’avis du préfet, des rencontres de sensibilisation ont également été organisées sur le site avec pour cible, la gent féminine dans l’optique d’avoir plus d’impact. A écouter M. Gougou, après la sensibilisation, il reste à exiger des différentes parties, le respect de la règlementation en vigueur. « A défaut, nous allons être obligés d’agir », prévient-il.

Renforcer la lutte

L’action sociale mène aussi souvent des missions avec ses partenaires sur le terrain. Selon le préfet, les agents de l’action sociale interceptent les enfants sur les axes, les sensibilisent avant de les ramener à leurs parents qui seront à leur tour sensibilisés. De son côté, l’ex-préfet de la commune de Koper, Yacouba Barro, soutient que plusieurs actions sont menées depuis 2019 dans sa commune grâce à son partenaire, l’Alliance pour une mine responsable (AMR). Il s’agit des actions visant à lutter contre le travail des enfants, mais, aussi à la lutte contre les stupéfiants qui circulent sur les sites d’orpaillage. Actuellement, dans la programmation des activités, détaille l’ancien préfet, il est prévu des théâtres-fora, des séances de sensibilisation à l’endroit des comités de gestion des écoles, des leaders coutumiers et religieux dans les villages abritant ces sites. Ces initiatives sont accompagnées par les forces de sécurité et l’Agence nationale d’encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées (ANEMAS). De l’avis du chef du bureau de l’ANEMAS de Dano, Daouda Maïga, sa structure intervient dans l’encadrement et la surveillance des activités des exploitations minières, artisanales et semi-mécanisées. Sa structure travaille à organiser les sites en trois zones : la zone d’extraction des minerais, la zone de traitement et une dernière zone consacrée à l’habitation et aux activités diverses. L’accès aux zones de traitement et d’extraction est conditionné par la présentation d’une carte d’artisan minier, uniquement délivrée aux personnes majeures, « d’au moins 18 ans », soutient M. Maïga. Lorsqu’un enfant est appréhendé sur le site, un délai est donné aux orpailleurs pour le renvoyer auprès de ses parents. « Une fois ce délai passé, nous interpellons les services habilités comme la police et la gendarmerie pour la répression », confie-t-il. Selon Michel Dabiré, président du comité de gestion du site de Gnipière installé par l’ANEMAS, sa structure gère plusieurs situations surtout au niveau de la sécurité. C’est un comité de 12 personnes où chacune a une tâche précise. Au moins 400 personnes travaillent sur le site. M. Dabiré reconnait la présence d’enfants sur le site. D’autres enfants sont présents sur les lieux avec leurs parents, ce qui rend la sensibilisation difficile. D’où le cri du cœur de Michel Dabiré aux autorités et aux ONG pour leur venir en aide. « Le travail sur les sites n’est pas facile pour les adultes à fortiori les enfants », avoue-t-il.

Abdoulaye BALBONE

balbone.abdoulaye@yahoo.fr