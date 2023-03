Fédération Burkina/Mali : Des marcheurs panafricanistes soutiennent l’initiative

Le lundi 27 mars 2023, Son Excellence Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a reçu en audience des jeunes marcheurs panafricanistes qui ont rallié Ouagadougou à partir de Bamako à pied avec un message d’amour, de paix et de fraternité pour le peuple burkinabè.

Venus du Mali, du Sénégal, de la République démocratique du Congo et du Burkina Faso, les marcheurs estiment avoir fait une distance de 862 km, « pour apporter notre soutien au peuple frère du Mali, au peuple frère du Burkina », selon leur porte-parole Khadidiatou DIEYE.

Elle a précisé également que l’année dernière, ces panafricanistes ont marché de Dakar à Bamako pour soutenir le peuple malien face à l’embargo qu’avait imposé la CEDEAO et l’UEMOA. Et aujourd’hui ils font la même chose « pour soutenir le Burkina et le Mali pour la décision prise de fédérer leurs deux peuples et unir l’Afrique », a-t-elle ajouté.

A l’issue de leur entretien avec le Chef de l’Etat, les marcheurs ont expliqué que le Président de la Transition a salué l’initiative à sa juste valeur.

La marche Bamako-Ouagadougou est une initiative de deux organisations, le mouvement veille citoyenne du Mali et la coalition Yelema Honronya du Burkina. Elle s’inspire de la marche Dakar-Thieytou, organisée chaque année par des jeunes panafricanistes en hommage au Sénégalais Cheick Anta DIOP, selon la représentante des marcheurs.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso